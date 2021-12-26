Bilic’te kritik tarih! Fenerbahçe gözünü 5 Ocak’a çevirdi





Sarı-Lacivertliler bu nedenle hem Joachim Löw'den gelecek yanıta hem de Beijing Gouan ile Slaven Bilic arasında yapılacak olan görüşmeye konsantre olmuş durumda. Yönetimin hedefi 10 Ocak'ta Adana Demirspor ile oynanacak olan 2. yarının ilk maçına yeni hocayla çıkabilmek.

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