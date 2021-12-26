Bilic’te kritik tarih! Fenerbahçe gözünü 5 Ocak’a çevirdi

Bugün ligde ilk devrenin son maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler şu anda tüm konsantrasyonunu Joachim Löw ve Slaven Bilic üzerine yoğunlaştırmış durumda.
Löw'e 3.5 yıllık teklif yapan ve beklemeye geçen Fenerbahçe'de en güçlü 2. aday konumundaki Bilic'in kaderi ise 5 Ocak'ta belli olacak. Çin basınına göre Beijing Gouan yönetimi, 4 Ocak'ta Shenzen FC ile oynanacak olan sezonun son maçının ardından Hırvat teknik adamla masaya oturacak.
Beijing Gouan kulübü, Bilic'in 31 Aralık 2022 tarihinde bitecek olan sözleşmesini bu görüşmede masaya yatıracak. Çin basını, şampiyonluk yarışından çok uzakta kalınması nedeniyle Bilic'le yolların ayrılmasını büyük ihtimal olarak görüyor.