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    • Spor
    • 26.12.2021 13:42
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    • 26.12.2021 13:42
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    Bilic'te kritik tarih! Fenerbahçe gözünü 5 Ocak'a çevirdi

    Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de gözler hoca transferine çevrildi. Bilic ve Löw ikilisiyle temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, Hırvat teknik adamın ismi ön plana çıktı. 4 Ocak'ta Çin'de sezonun son maçına çıkacak olan Bilic'in 5 Ocak'ta serbest kalıp kalmayacağı netleşecek.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Bilic’te kritik tarih! Fenerbahçe gözünü 5 Ocak’a çevirdi

    Bugün ligde ilk devrenin son maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler şu anda tüm konsantrasyonunu Joachim Löw ve Slaven Bilic üzerine yoğunlaştırmış durumda.



    Löw'e 3.5 yıllık teklif yapan ve beklemeye geçen Fenerbahçe'de en güçlü 2. aday konumundaki Bilic'in kaderi ise 5 Ocak'ta belli olacak. Çin basınına göre Beijing Gouan yönetimi, 4 Ocak'ta Shenzen FC ile oynanacak olan sezonun son maçının ardından Hırvat teknik adamla masaya oturacak.



    Beijing Gouan kulübü, Bilic'in 31 Aralık 2022 tarihinde bitecek olan sözleşmesini bu görüşmede masaya yatıracak. Çin basını, şampiyonluk yarışından çok uzakta kalınması nedeniyle Bilic'le yolların ayrılmasını büyük ihtimal olarak görüyor.



        Eğer bu ihtimal gerçekleşirse, Slaven Bilic 5 Ocak itibariyle serbest kalacak ve Fenerbahçe'ye gelişinin önündeki en büyük engel ortadan kalkacak. Hırvat teknik adam sezon başında da Başkan Ali Koç ile el sıkışmış ancak Beijng'ten vize çıkmayınca görüşmeler sona ermişti.



        Sarı-Lacivertliler bu nedenle hem Joachim Löw'den gelecek yanıta hem de Beijing Gouan ile Slaven Bilic arasında yapılacak olan görüşmeye konsantre olmuş durumda. Yönetimin hedefi 10 Ocak'ta Adana Demirspor ile oynanacak olan 2. yarının ilk maçına yeni hocayla çıkabilmek.

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