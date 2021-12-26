Fenerbahçe Malatya maçı geniş özeti ve golleri! Fenerbahçe- Yeni Malatya maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe ve Yeni Malatya maçı için heyecan doruktaydı. Fenerbahçe Malatya maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetti. Bu akşam saat 19:00'da başlayan maç için taraftarlar büyük bir heyecana kapıldı. Fenerbahçe- Yeni Malatya maçı kaç kaç bitti? İşte Fenerbahçe Malatya maçı geniş özeti ve golleri!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Fenerbahçe Pelkas ve Novak'ın attığı gollerle Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe'de Pelkas haftalar sonra skora katkı sağladı. Fenerbahçe mücadeleyi kazanmasına rağmen Ali Koç'a tepkiler dinmedi. Taraftar "Ali Koç istifa" tezahüratları yaptı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.
Mücadeleyi Fenerbahçe Pelkas ve Novak'ın attığı gollerle Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe'de Pelkas haftalar sonra skora katkı sağladı. Fenerbahçe mücadeleyi kazanmasına rağmen Ali Koç'a tepkiler dinmedi.
Taraftar "Ali Koç istifa" tezahüratları yaptı.