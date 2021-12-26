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    • Spor
    • 26.12.2021 23:26
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    • 26.12.2021 23:32
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    Fenerbahçe Malatya maçı geniş özeti ve golleri! Fenerbahçe- Yeni Malatya maçı kaç kaç bitti?

    Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı için geri sayım bugün sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Kritik karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti. Taraftarlar maçın sonucu ve geniş özeti hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe- Yeni Malatya maçı kaç kaç bitti? İşte Fenerbahçe Malatya maçı geniş özeti ve golleri!

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Malatya maçı geniş özeti ve golleri! Fenerbahçe- Yeni Malatya maçı kaç kaç bitti?

    Fenerbahçe ve Yeni Malatya maçı için heyecan doruktaydı. Fenerbahçe Malatya maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetti. Bu akşam saat 19:00'da başlayan maç için taraftarlar büyük bir heyecana kapıldı. Fenerbahçe- Yeni Malatya maçı kaç kaç bitti? İşte Fenerbahçe Malatya maçı geniş özeti ve golleri!

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Fenerbahçe Pelkas ve Novak'ın attığı gollerle Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe'de Pelkas haftalar sonra skora katkı sağladı. Fenerbahçe mücadeleyi kazanmasına rağmen Ali Koç'a tepkiler dinmedi. Taraftar "Ali Koç istifa" tezahüratları yaptı.

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.

    Mücadeleyi Fenerbahçe Pelkas ve Novak'ın attığı gollerle Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe'de Pelkas haftalar sonra skora katkı sağladı. Fenerbahçe mücadeleyi kazanmasına rağmen Ali Koç'a tepkiler dinmedi.

    Taraftar "Ali Koç istifa" tezahüratları yaptı.

        MAÇTAN DAKİKALAR
        10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı önünden savunmanın arkasına derinlemesine pasında Filip Novak, sol çaprazda topla buluştu. Novak'ın altıpasın hemen gerisinden sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

        15. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Semih Kaya'nın sağdan ortasında Adem Büyük'ün penaltı noktası civarından volesinde meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bright Osayi-Samuel'in son çizgiye yakın bir noktada dar açıdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

        Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde gitti.

        İKİNCİ YARI
        57'nci dakikada Mesut'un orta sahadan pasında sağ kanatta topla buluşan İrfan Can'ın vuruşunda kale önünde araya giren Sadık, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

        73'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Valencia'nın pasında topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
        Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

        PELKAS, BU SEZONKİ İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ
        Fenerbahçe'nin Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada sarı lacivertli ekibin 2'nci golünü kaydeden Dimitris Pelkas, bu sezonki ilk kez gol sevinci yaşadı. Vitor Pereira döneminde ilk 11'de çok fazla forma şansı bulamayan Yunan oyuncu, bu sezon çıktığı 15'inci maçında fileleri havalandırmayı başardı.

        ALİ KOÇ İSTİFA SESLERİ
        Fenerbahçe maçta goller atıp öne geçmesine rağmen Fenerbahçe taraftarı yönetime ve Ali Koç'a tepki gösterdi. Tribünlerden sık sık 'Ali Koç istifa' 'Yönetim İstifa' tezahüratları duyuldu.
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