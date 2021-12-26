Fenerbahçe Malatya maçı geniş özeti ve golleri! Fenerbahçe- Yeni Malatya maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe ve Yeni Malatya maçı için heyecan doruktaydı. Fenerbahçe Malatya maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetti. Bu akşam saat 19:00'da başlayan maç için taraftarlar büyük bir heyecana kapıldı. Fenerbahçe- Yeni Malatya maçı kaç kaç bitti? İşte Fenerbahçe Malatya maçı geniş özeti ve golleri!