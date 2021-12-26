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    • Spor
    • 26.12.2021 18:17
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    • 26.12.2021 18:40
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    Başkan Erdoğan, ASELSAN üretimi ARIN X-ray cihazını inceledi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün ASELSAN'ın ürettiği ARIN X-ray bagaj kontrol cihazını Gaziantep Havalimanı'nda inceledi. Erdoğan, daha sonra günün anısına kesilen biletini alarak uçağa geçti.

    Erdoğan, ASELSAN üretimi X-ray cihazını inceledi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Gaziantep'te toplu açılışlar gerçekleştirmek üzere bir ziyaret gerçekleştirdi.

    Erdoğan ASELSAN'ın ürettiği ARIN X-ray bagaj kontrol cihazını da Gaziantep Havalimanı'nda inceledi.

    İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın dün Gaziantep Havalimanı'nda yerli ve milli imkanlarla üretilen X-ray bagaj kontrol cihazını inceleme görüntülerini paylaştı.

    BAŞKAN ERDOĞAN ARIN X-ray CİHAZINI İNCELEDİ
    Kentteki programlarının ardından İstanbul'a hareket etmek üzere Gaziantep Havalimanı'na gelen Erdoğan, ARIN X-ray bagaj kontrol cihazını inceledi. Erdoğan, cihaz hakkında yetkililerden bilgi aldı.

    Başkan Erdoğan, daha sonra günün anısına kesilen biletini alarak uçağa geçti.

        Erdoğan'a, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.

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        Erdoğan, ASELSAN üretimi X-ray cihazını inceledi
        Haberler Spor Başkan Erdoğan, ASELSAN üretimi ARIN X-ray cihazını inceledi
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