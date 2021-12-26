Başkan Erdoğan, ASELSAN üretimi ARIN X-ray cihazını inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Gaziantep'te toplu açılışlar gerçekleştirmek üzere bir ziyaret gerçekleştirdi.
Erdoğan ASELSAN'ın ürettiği ARIN X-ray bagaj kontrol cihazını da Gaziantep Havalimanı'nda inceledi.
İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın dün Gaziantep Havalimanı'nda yerli ve milli imkanlarla üretilen X-ray bagaj kontrol cihazını inceleme görüntülerini paylaştı.
BAŞKAN ERDOĞAN ARIN X-ray CİHAZINI İNCELEDİ
Kentteki programlarının ardından İstanbul'a hareket etmek üzere Gaziantep Havalimanı'na gelen Erdoğan, ARIN X-ray bagaj kontrol cihazını inceledi. Erdoğan, cihaz hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Erdoğan, daha sonra günün anısına kesilen biletini alarak uçağa geçti.