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    • Spor
    • 26.12.2021 18:55
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    • 26.12.2021 20:05
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    Galatasaray'da Luyindama kararı! Yer yerinden oynayacak

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray’da son dönemdeki futbolu eleştiri konusu olan Kongolu stoper Christian Luyindama ile ilgili ortaya flaş bir iddia atılı. Christian Luyindama'nın devre arasında takımdan ayrılacağı öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Luyindama kiralanıyor

    Galatasaray'da son dönemdeki futbolu eleştiri konusu olan Kongolu stoper Christian Luyindama ile ilgili ortaya flaş bir iddia atıldı.

    LUYİNDAMA KİRALIK GÖNDERİLECEK
    Sarı-Kırmızılılar'da son dönemde istenilen performansı sergileyemeyen Luyindama'nın bir takıma kiralık gönderilmesi kararlaştırıldı.

    Galatasaray Yönetimi'nin teknik direktör Fatih Terim ile yaptığı görüşmeden sonra böyle bir karar alındığı öğrenildi.

    STANDART LİEGE'E GÖNDERİLECEK
    2 haftadır sakat olan ve Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayan tecrübeli stoperin eski takımı Standart Liege'e kiralık olarak transfer olacağı iddia ediliyor.

        Galatasaray Yönetimi önümüzdeki günlerde S.Liege yetkilileri ile bir araya gelecek.

        SÖZLEŞMESİ 2024 YILINDA SONA ERİYOR
        27 yaşındaki Kongolu stoperin, Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

        Luyindama'nın güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.

        Bu sezon 18 maçta görev yapan Christian Luyindama, 2 yıl önce Belçika temsilcisi Standart Liege'den 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti.
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