Galatasaray'da Luyindama kararı! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray'da son dönemdeki futbolu eleştiri konusu olan Kongolu stoper Christian Luyindama ile ilgili ortaya flaş bir iddia atıldı.
LUYİNDAMA KİRALIK GÖNDERİLECEK
Sarı-Kırmızılılar'da son dönemde istenilen performansı sergileyemeyen Luyindama'nın bir takıma kiralık gönderilmesi kararlaştırıldı.
Galatasaray Yönetimi'nin teknik direktör Fatih Terim ile yaptığı görüşmeden sonra böyle bir karar alındığı öğrenildi.
STANDART LİEGE'E GÖNDERİLECEK
2 haftadır sakat olan ve Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayan tecrübeli stoperin eski takımı Standart Liege'e kiralık olarak transfer olacağı iddia ediliyor.