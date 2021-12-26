Galatasaray'da Luyindama kararı! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray'da son dönemdeki futbolu eleştiri konusu olan Kongolu stoper Christian Luyindama ile ilgili ortaya flaş bir iddia atıldı.

LUYİNDAMA KİRALIK GÖNDERİLECEK

Sarı-Kırmızılılar'da son dönemde istenilen performansı sergileyemeyen Luyindama'nın bir takıma kiralık gönderilmesi kararlaştırıldı.