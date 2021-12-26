CANLI | Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Gaziantep FK maçı 26 Aralık Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Yasin, Djokovic, Aminu, Sabo, Boldrin, Pohjanpalo

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Tosca, Furkan, Doğan, Halil İbrahim, Maxim, Figueiredo, Muhammet