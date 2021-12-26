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    • Spor
    • 26.12.2021 13:25
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    • 26.12.2021 13:26
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    CANLI | Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde sopn haftaların iki formda ekibi karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor'un Gaziantep FK'yi konuk ettiği karşılaşmada ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

    Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Rizespor - Gaziantep FK maçı 26 Aralık Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

    ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ
    Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Yasin, Djokovic, Aminu, Sabo, Boldrin, Pohjanpalo
    Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Tosca, Furkan, Doğan, Halil İbrahim, Maxim, Figueiredo, Muhammet

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    Haberler Spor CANLI | Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle
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