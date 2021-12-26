Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.12.2021 12:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.12.2021 12:23
    ABONE OL

    Galatasaray'ın imdadına Oğulcan Çağlayan yetişti! Yedlin'in bileti kesiliyor

    Süper Lig'de ilk yarının son maçında Antalyaspor'u deviren Galatasaray'da gözler transfer operasyonuna çevrildi. Orta saha ve hücuma takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda yabancı kontenjanı en büyük sorunlardan biri olarak ön plana çıkarken, imdada Oğulcan Çağlayan'ın performansı yetişti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    İmdada Oğulcan yetişti! Yedlin’in bileti kesiliyor

    Ligde ilk devrenin sona ermesinin ardından ara transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ı yoğun bir tempo bekliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda en az 2 bölgeye takviye yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar'de en büyük sorunlardan birisi yabancı kontenjanı.

    Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini feshetmeye hazırlanan yönetim, başka kimle yollarını ayırabileceğini kara kara düşünürken imdada Oğulcan Çağlayan yetişti!



    Terim'in son iki maçta sağ bekte görev verdiği genç futbolcunun performansı büyük beğeni kazandı. Sacha Boey'un ikinci yarının ilk haftasında oynanacak Giresunspor maçına yetişeceğini de hesaba katan Terim'in DeAndre Yedlin'in biletini kesin olarak kestiği öğrenildi.



        Yönetimin bir türlü bekleneni veremeyen ABD'li sağ bekin menajeriyle temasa geçerek ayrılık kararını ilettiği belirlendi. Sarı-Kırmızılılar 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Yedlin'i kiralık ya da bonservisiyle elden çıkarmak için yoğun mesai harcıyor. Tecrübeli futbolcunun gönderilmesi durumunda kontenjanda 1 boşluk açılacak ve Fatih Terim'in istediği takviye yapılabilecek.



        Galatasaray formasıyla 34 maça çıkan DeAndre Yedlin sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı vererek beklentilerin çok altında kaldı. 28 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz sezon devre arasında Premier Lig ekibi Newcastle United ile yollarını ayırmış ve bedelsiz olarak Sarı-Kırmızılı takıma imza atmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ’Papa öldü’
        Haberler Spor Galatasaray'ın imdadına Oğulcan Çağlayan yetişti! Yedlin'in bileti kesiliyor
            SON DAKİKA