Galatasaray'ın imdadına Oğulcan Çağlayan yetişti! Yedlin'in bileti kesiliyor

Ligde ilk devrenin sona ermesinin ardından ara transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ı yoğun bir tempo bekliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda en az 2 bölgeye takviye yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar'de en büyük sorunlardan birisi yabancı kontenjanı.
Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini feshetmeye hazırlanan yönetim, başka kimle yollarını ayırabileceğini kara kara düşünürken imdada Oğulcan Çağlayan yetişti!
Terim'in son iki maçta sağ bekte görev verdiği genç futbolcunun performansı büyük beğeni kazandı. Sacha Boey'un ikinci yarının ilk haftasında oynanacak Giresunspor maçına yetişeceğini de hesaba katan Terim'in DeAndre Yedlin'in biletini kesin olarak kestiği öğrenildi.