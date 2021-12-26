Galatasaray'ın imdadına Oğulcan Çağlayan yetişti! Yedlin'in bileti kesiliyor





Yönetimin bir türlü bekleneni veremeyen ABD'li sağ bekin menajeriyle temasa geçerek ayrılık kararını ilettiği belirlendi. Sarı-Kırmızılılar 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Yedlin'i kiralık ya da bonservisiyle elden çıkarmak için yoğun mesai harcıyor. Tecrübeli futbolcunun gönderilmesi durumunda kontenjanda 1 boşluk açılacak ve Fatih Terim'in istediği takviye yapılabilecek.