Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Göztepe-Adana Demirspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÖZTEPE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.
GÖZTEPE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Göztepe: İrfan, Kerim, Arslanagic, Atınç, Romero, Berkan, Soner, Obinna, Tjanic, Lourency, Jahovic
Adana Demirspor: Muric, Tarık, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli.