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    • Spor
    • 26.12.2021 16:05
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    • 26.12.2021 16:05
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    CANLI | Göztepe - Adana Demirspor maçı canlı skor

    Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Göztepe-Adana Demirspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    CANLI | Göztepe - Adana Demirtspor

    Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Göztepe-Adana Demirspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    GÖZTEPE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

    GÖZTEPE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ
    Göztepe: İrfan, Kerim, Arslanagic, Atınç, Romero, Berkan, Soner, Obinna, Tjanic, Lourency, Jahovic
    Adana Demirspor: Muric, Tarık, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli.

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