İşte atan ve tutan farkı! Galatasaray’ın hücum ve savunma istatistikleri belli oldu

Taraftarlar üst üste alınan kötü skorların ardından teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara isyan bayrağı açmış durumda. Ancak Sarı-Kırmızılı takımla ilgili bazı istatistikler, gerçekten şok edici cinsten. Ligin açık ara lideri ve şampiyonluğun en büyük favorisi Trabzonspor 18 haftada 32 gol beklentisinden (xG) 36 gol çıkarmayı başardı.
POZİSYON VAR AMA...
Galatasaray da bu alanda 31 xG ile Bordo-Mavili takımın ardından ligin en iyisi. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın 31 gol beklentisinden çıkardığı gol sayısı sadece 22. Trabzon yetenekli ayakları ile sonuca çok kolay giderken, Cimbom burada sınıfta kalıyor. İşin savunma kısmındaki rakamlar da çok çarpıcı. Trabzonspor kalesinde 30 gol yeme beklentisi görürken sadece 14 gol yedi. Galatasaray ise kalesinde 20 xG'ye izin vermesine rağmen tam 23 gol yedi.
MUSLERA DÖKÜLÜYOR!
Burada Uğurcan Çakır'ın ne kadar müthiş bir performans gösterdiği, Fernando Muslera ve yerine oynayan İsmail Çipe'nin ise ne kadar yetersiz kaldığı gözler önüne seriliyor.