İşte atan ve tutan farkı! Galatasaray’ın hücum ve savunma istatistikleri belli oldu





POZİSYON VAR AMA...

Galatasaray da bu alanda 31 xG ile Bordo-Mavili takımın ardından ligin en iyisi. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın 31 gol beklentisinden çıkardığı gol sayısı sadece 22. Trabzon yetenekli ayakları ile sonuca çok kolay giderken, Cimbom burada sınıfta kalıyor. İşin savunma kısmındaki rakamlar da çok çarpıcı. Trabzonspor kalesinde 30 gol yeme beklentisi görürken sadece 14 gol yedi. Galatasaray ise kalesinde 20 xG'ye izin vermesine rağmen tam 23 gol yedi.