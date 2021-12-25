Galatasaray tarihi fiyaskoya adım adım yaklaşıyor





KAZANAMAZSA EYVAH!

Şu anda 24 puanla 12. sırada bulunan Galatasaray, Antalyaspor'u yenememesi durumunda devreyi kesin olarak ilk 10'un dışında tamamlayacak. Fatih Terim'in ekibi bu durumda, 3 puanlı sistemin başladığı 1987-88 sezonundan bu yana ilk kez ligde devreyi ilk 10 sırada bitiremeyecek. Profesyonel futbolun başladığı 1959 yılı dikkate alındığında ise Sarı-Kırmızılılar tam 42 yıl sonra böylesine kötü bir istatistik yakalayacak. Galatasaray son olarak 1979-80 sezonunda devreyi 14. sırada bitirmişti.