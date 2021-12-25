Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.12.2021 16:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.12.2021 17:18
    ABONE OL

    Fikret Orman neden ibra edilmedi? Beşiktaş'ta neler oluyor? Gazeteci Fatih Doğan Takvim.com.tr için gelişmeleri bildirdi

    Beşiktaş Kulübü'nde sıcak saatler yaşanıyor. 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda 121 imzalı önerge, Divan Başkanlık Kurulu’na iletildi. Fikret Orman başkanlığında 01.01.2019-12.05.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edilmedi. Gazeteci Fatih Doğan Takvim.com.tr için genel kurulda yaşananları anbean aktardı...

    takvim.com.tr
    Beşiktaş’ta neler oluyor?

    Beşiktaş Kulübü'nün 2019 yılına ait 3 dönemi kapsayan olağan mali genel kurulu Akatlar Spor Kompleksi'nde yapıldı. Toplantının sonunda eski başkan Fikret Orman'ın 01 Ocak 2019 - 12 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 - 20 Ekim 2019 tarihlerini kapsayan ve iki ayrı dönemden oluşan yönetim süreci, idari ve mali yönden ayrı ayrı ibraya sunuldu.

    ORMAN'A BÜYÜK ŞOK

    Şimdiki başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim Kurulu üyeleri o dönemde yönetimde olmadığı için, ibralar sırasında aşağı inerek aleyhte oy verdi.

    Böylece kongrenin başlangıcında 'kulüpten kesin ihraç talebiyle' hakkında önerge verilen ve kabul edilen Fikret Orman ve yönetiminin 01 Ocak 2019 - 12 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 - 20 Ekim 2019 dönemi idari ve mali yönden ibra edilmedi.

        FATİH DOĞAN'DAN TAKVİM.COM.TR'YE ÖZEL AÇIKLAMALAR...

        Gazeteci Fatih Doğan, Fatih Akatlar Spor Kompleksi'ndeki gelişmeleri Takvim.com.tr'ye aktardı.

        Doğan, "Beşiktaş pandemiden dolayı 3 dönem ibrasını ancak bugün yapabildi. Fikret Orman dönemi oy çoğunluğuyla ibra edilmedi. Ahmet Nur Çebi dönemi ise oy çokluğuyla ibra edildi. Fikret Orman yönetimiyle ilgili şöyle bir süreç yaşandı. İlk defa bir spor kulübünde Uluslararası Bağımsız Denetim Firması'nın raporu açıklandı. Beşiktaş camiasında ilk defa böyle bir şey yaşanıyor. Bu rapor genel sekreter Mesut Urgancılar tarafından kamuoyunda paylaşıldı." dedi.

        102 MİLYON NEREDE?

        Beşiktaş kulübü tarafından yayınlanan ekonomi raporu şekilde;

        Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 2019-2020 yılları arasında Beşiktaş'ın yükümlülükleri 586 milyon TL (%19) oranında artarak 3 milyar 722 milyon TL'ye ulaşırken varlıklarında kayda değer bir değişiklik olmadı. Bununla birlikte varlıkların yükümlülükleri karşılama oranındaki olumsuz seyir devam etti ve varlıkların yükümlülükleri karşılama oranı %46'ya düştü. Bir diğer değişle Beşiktaş tüm varlıkları ile yükümlülüklerinin ancak yarsını karşılayabilecek duruma geldi. Beşiktaş 1 milyar TL'si son iki yılda olmak üzere 5 yılda 1 milyar 1 milyar 811 milyon TL zarar etti ve özkaynak noksanı 2 milyar T'ye ulaştı. Bunun yanında durum ile birlikte 1 milyar 415 milyon TL'lik net işletme sermayesi açığının da işletmenin sürekliliği ile ilgli tehlike oluşturduğuna denetçi raporunda önceki dönemlerde olduğu gibi dikkat çekilmiş.

        FUTBOL TAKIMI DEĞERLERİ

        Beşiktaş'ın futbol takımının finansal tablolardaki değer 70 milyon TL olarak yer almaktadır. Bunun yanı sıra Beşiktaş'ın futbolcularının transfermarkt.com'daki güncel değerlerinin toplamı 126,75 milyon Euro olup, en değerli futbolcu Barcelona'dan kiralanan Pjanic'in değeri ise 18 milyon Euro'dur. Yaş ortalaması 27,22 olan Beşiktaş'ta Atiba (38) en yaşlı futbolcu olurken; yedek kaleci Emre Bilgin (17) ise en genç futbolcudur.

            NET BORÇ GELİR

            Net Borç/Gelir Net borçların, gelirlerin kaç katı olduğuna baktığımızda ise hem borçların artması hem de gelirlerin düşmesi nedeniyle 5,08'ten 6,93'e yükselmiştir. Bu da bize her parametrenin, 2020 yılındaki gibi olduğu ve hiç bir ek harcama yapılmadığı gibi teorik bir durumda dahi borçların ancak 7 yılda ödenebileceğini göstermektedir. Beşiktaş giderlerinde tasarruf edebilmiş olmasına karşın pandeminin de etkisiyle gelirlerinde düşüş yaşamıştır. Kısa vadede borç artışını durdurulamayacağını ön görmek çok zor olmamakla birlikte gider tarafında futbolcu ve teknik kadro maliyetlerini çok katı bir disiplin ile kontrol altında tutar gelir tarafında ise token satışı, gayrimenkul yatırım ortaklığı, sermaye artışı vs ile çeşitlendirilirse borçlanma ihtiyacı önce azaltabilir sonra da geriye döndürebilir.

            GELİR TABLOSU

            Gelirler Pandeminin olumsuz etkileri Beşiktaş'ın gelirlerine de yansımıştır. Bağışlar sayesinde sadece diğer gelirler kalemi artmış olup bunun haricindeki tüm gelirler azalmıştır. 2019 yılında 680 milyon TL gelir elde edilmiş olup 2020 yılında ise hem Şampiyonlar Ligi'nin katılımı olmaması hem de pandeminin etkisiyle %15 azalarak 578 milyon TL'ye gerilemiştir.

            ZARAR

            Beşiktaş, 2020 yılındaki 595 milyon TL ile birlikte 1 Milyar 432 milyon TL'si son 3 yılda olmak üzere 5 yılda 1 Milyar 811 milyon TL zarar etmiş oldu.

            FİNANSAL DURUM TABLOSU (EURO)

            Beşiktaş'ın bilançosunu, futbolun anapara birimi olan Euro'ya çevirdiğimizde 2019 yılında 259 milyon Euro aktif büyüklüğe sahip olan Beşiktaş'ın, 2020 yılı sonu itibariyle aktif büyüklüğünün %27 küçülerek 190 milyon Euro'ya gerilediği görülmektedir. Bununla birlikte borçlar %12 azalarak 472 milyon Euro'dan 413 milyon Euro'ya gerilemiştir.

            FİNANSAL BORÇ

            Beşiktaş koşullarda bir değişiklik olmadığı kripto para, gayrimenkul yatırım ortaklığı, sermaye artışı vb ek gelirler olmadığı takdirde nakit açığını yine bankalardan karşılayacak olup 2029 yılında banka borcunu sıfırlayabilir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Galatasaray - Antalyaspor I CANLI ANLATIM
            Haberler Spor Fikret Orman neden ibra edilmedi? Beşiktaş'ta neler oluyor? Gazeteci Fatih Doğan Takvim.com.tr için gelişmeleri bildirdi
                SON DAKİKA