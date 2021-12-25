GELİR TABLOSU

Gelirler Pandeminin olumsuz etkileri Beşiktaş'ın gelirlerine de yansımıştır. Bağışlar sayesinde sadece diğer gelirler kalemi artmış olup bunun haricindeki tüm gelirler azalmıştır. 2019 yılında 680 milyon TL gelir elde edilmiş olup 2020 yılında ise hem Şampiyonlar Ligi'nin katılımı olmaması hem de pandeminin etkisiyle %15 azalarak 578 milyon TL'ye gerilemiştir.

ZARAR

Beşiktaş, 2020 yılındaki 595 milyon TL ile birlikte 1 Milyar 432 milyon TL'si son 3 yılda olmak üzere 5 yılda 1 Milyar 811 milyon TL zarar etmiş oldu.