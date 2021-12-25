Fener’de sürpriz plan Scolari - Alex





ALEX: LİSANSIMI TAMAMLIYORUM

Alex, "Pro lisansımı bitirmek için CBF'ye gid-i yorum. Sonrasında bir karar vereceğim" dedi. Fenerbahçe'nin gündeminde olan Alex'ten önemli bir mesaj geldi. Alex, "Pro Lisansını bitirmek için CBF'ye gidiyorum, son aşama kaldı. Sonrasında oturacağız, bir analiz yapacağız ve Sao Paulo'ya mı gideceğim, başka bir kulübe mi gideceğim, hala 20 yaş altı takımında mı çalışacağım göreceğiz" açıklamasını yaptı.

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