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    Fener’de sürpriz plan Scolari - Alex

    Fenerbahçe, Pereira’nın ardından yeni hocasını arıyor. Daha önce Joachim Löw ve Slaven Bilic isimleri ön plana çıkarken sürpriz bir gelişme yaşandı. Yönetimin son toplantısında Scolari - Alex ikilisi gündeme geldi... En ciddi aday Bilic olarak dururken diğer seçenekler de masada...

    Fener’de sürpriz plan Scolari - Alex
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    Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Son yönetim kurulu toplantısında Luiz Felipe Scolari isminin masaya geldiği bildirildi.



    ALEX İÇİN DE FIRSAT!
    Toplantıda 73 yaşındaki Brezilyalı teknik direktörün yardımcılığını da Fenerbahçe'nin efsane yıldızı Alex de Souza'nın yapması formülünün konuşulduğu öğrenildi. Bu sistemin Alex'in ilerleyen dönemlerde Fenerbahçe Teknik Direktörü olması için de önemli bir fısat olabileceği konuşuluyor. Sarı-Lacivertli kurmayların daha önce Alman Milli Takımı'nda görevinden istifa eden Joachim Löw'e teklifte bulunduğu ancak Alman teknik adamın sezon içinde takım almak istememesi nedeniyle bu teklifi geri çevirdiği biliniyor.



    SON TARİH 10 OCAK
    F.Bahçe'de tüm seçenekler masada dururken, Sarı-Lacivertli yönetimde en güçlü adayın hala Slaven Bilic olduğu öğrenildi. Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile temasa geçmiş ve önemli aşama kaydetmişti. Fenerbahçe'nin teknik direktörlük meselesinin 10 Ocak'taki Adana Demirspor maçına kadar çözmesi bekleniyor.



        ALEX: LİSANSIMI TAMAMLIYORUM
        Alex, "Pro lisansımı bitirmek için CBF'ye gid-i yorum. Sonrasında bir karar vereceğim" dedi. Fenerbahçe'nin gündeminde olan Alex'ten önemli bir mesaj geldi. Alex, "Pro Lisansını bitirmek için CBF'ye gidiyorum, son aşama kaldı. Sonrasında oturacağız, bir analiz yapacağız ve Sao Paulo'ya mı gideceğim, başka bir kulübe mi gideceğim, hala 20 yaş altı takımında mı çalışacağım göreceğiz" açıklamasını yaptı.

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