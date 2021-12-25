Beşiktaş taraftarının gönüllerini fetheden Önder Karaveli'nin geleceği merak konusu





HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK

Bu arada Karaveli'nin Göztepe maçı sonrası kulübün personel minübüsü ile stattan ayrılması da sosyal medyada çok konuşuldu. Taraftarlar, "Mütevazılık bir insana bu kadar mı çok yakışır. Önder hoca her şeyin en iyisine layık... İnşallah Beşiktaş kariyeri de uzun soluklu olur. Türkiye çok iyi bir teknik adam daha kazanmış olur" diye konuştu. Karaveli'nin kulüpteki geleceği merak ediliyor.

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