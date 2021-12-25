Beşiktaş taraftarının gönüllerini fetheden Önder Karaveli'nin geleceği merak konusu

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası göreve gelen Önder Karaveli performansı ve sahadaki duruşuyla taraflı tarafsız herkesin gönlünü fethetti. 47 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de Kayserispor ve Göztepe'yi mağlup ederken Fenerbahçe derbisinden de beraberlikle ayrıldı. Son 3 maçta 7 puan topladı. Tribünlerle ve oyuncularla olan diyaloğu futbolseverler tarafından büyük beğeni kazandı.
Taraftarların çok büyük sevgi gösterisinde bulunduğu 47 yaşındaki hoca için, "Uyruğu İtalya, ismi Caravelli olsaydı şimdi 3 yıllık imzayı atmıştı" ifadelerini kullandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Göztepe maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Belki de Önder hoca ile devam ederiz. Belli mi olur" gibi sözler sarfetmişti.
HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK
Bu arada Karaveli'nin Göztepe maçı sonrası kulübün personel minübüsü ile stattan ayrılması da sosyal medyada çok konuşuldu. Taraftarlar, "Mütevazılık bir insana bu kadar mı çok yakışır. Önder hoca her şeyin en iyisine layık... İnşallah Beşiktaş kariyeri de uzun soluklu olur. Türkiye çok iyi bir teknik adam daha kazanmış olur" diye konuştu. Karaveli'nin kulüpteki geleceği merak ediliyor.