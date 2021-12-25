Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor teknik hocası Abdullah Avcı'dan önemli açıklamalar! " İsimler değil takımlar önemli"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı.Tecrübeli teknik adam, "Bugüne kadar hiçbir zaman mazeret üretmedik, üretmeyeceğiz. Biz bir takımız ve isimler değil takım önemlidir.Çıkalım Başakşehir maçını kazanalım ve devreyi gülerek tamamlayalım" ifadelerini kullandı...