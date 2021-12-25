Ahmet Ağaoğlu'dan olay çağrı! Federasyon’un 300 milyon liralık sözü vardı





ÖZDEMİR'E SESLENDİ

Sayın Başkan Nihat Özdemir'in bu sözünü ivedilikle yerine getirmesini talep ediyoruz. Temsilciler Kurulu Başkanı ile ilgili ortaya atılan iddialar var. Bunlar çok ciddi iddialar. Federasyon Başkanı ile görüşeceğiz... Bu iddialarda herhangi bir doğruluk varsa Türk futboluna zarar verir.