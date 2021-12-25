Ahmet Ağaoğlu'dan olay çağrı! Federasyon’un 300 milyon liralık sözü vardı

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu dün önemli açıklamalarda bulundu. İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları: Futbol Federasyonu'nun, sezon başında naklen yayın gelirinin indirimli olarak imzalanması neticesinde kulüplere verdiği 300 milyon liralık bir destek sözü vardı.
ÖZDEMİR'E SESLENDİ
Sayın Başkan Nihat Özdemir'in bu sözünü ivedilikle yerine getirmesini talep ediyoruz. Temsilciler Kurulu Başkanı ile ilgili ortaya atılan iddialar var. Bunlar çok ciddi iddialar. Federasyon Başkanı ile görüşeceğiz... Bu iddialarda herhangi bir doğruluk varsa Türk futboluna zarar verir.
ANADOLU'YA YARDIM
Doğruluk yoksa gündemden düşürülmesi bizim talebimiz olacaktır. Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olarak, Anadolu kulüplerimize yardımcı olma sözü verdiklerinin de altını çizdi.