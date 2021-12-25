9 aylık hasret bitiyor! Cicaldau ve Taylan’ın yokluğunda Aytaç Kara’yı idmanlarda denendi





SADECE 328 DAKIKA

Tecrübeli hocanın sürpriz bir kararla bugün Aytaç Kara'yı ilk 11'de oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Sezon başında Kasımpaşa'dan büyük ümitlerle transfer edilen tecrübeli yıldız şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı. 9 resmi maçta ilk 11'de hiç sahaya çıkamayan ve sadece 328 dakika süre alabilen Aytaç Kara eğer formayı kaparsa büyük bir hasrete son verecek.