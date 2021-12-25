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    9 aylık hasret bitiyor! Cicaldau ve Taylan’ın yokluğunda Aytaç Kara’yı idmanlarda denendi

    Tecrübeli hoca orta alanda Cicaldau ve Taylan’ın yokluğunda Aytaç Kara’yı idmanlarda denedi. Eğer tecrübeli futbolcu formayı kaparsa 9 ay sonra ligde 11’de sahaya çıkacak.

    9 aylık hasret bitiyor

    AYLIK HASRET BİTİYOR
    Kritik Antalyaspor maçı öncesi Galatasaray'da eksikler sıkıntı yaratıyor. Özellikle Taylan Antalyalı ve Alexandru Cicaldau'nun sarı kart cezalısı olması teknik patron Fatih Terim'i kara kara düşündürüyor.



    SADECE 328 DAKIKA
    Tecrübeli hocanın sürpriz bir kararla bugün Aytaç Kara'yı ilk 11'de oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Sezon başında Kasımpaşa'dan büyük ümitlerle transfer edilen tecrübeli yıldız şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı. 9 resmi maçta ilk 11'de hiç sahaya çıkamayan ve sadece 328 dakika süre alabilen Aytaç Kara eğer formayı kaparsa büyük bir hasrete son verecek.



    KADRO DIŞI KALMIŞTI
    28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Nisan ayı başında Kasımpaşa'da idari bir kararla kadro dışı bırakılmış ve sezon sonuna kadar görev yapamamıştı. Son olarak 4 Nisan'da oynanan Beşiktaş maçında ilk 11'de sahaya çıkan Aytaç Kara bugün 11'de oynarsa 9 aylık hasretini bitirmiş olacak.

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    Haberler Spor 9 aylık hasret bitiyor! Cicaldau ve Taylan’ın yokluğunda Aytaç Kara’yı idmanlarda denendi
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