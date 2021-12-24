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    • Spor
    • 24.12.2021 12:06
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    • 24.12.2021 12:26
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    Süper Lig’de yılbaşı yaklaştı kırmızı kartlar çoğaldı! Partiye kaçış bileti mi?

    Süper Lig’de yıllarca ortaya atılan iddialar yeniden gündeme geldi. Süper Lig’de devrenin son maçları öncesi 7 oyuncunun kırmızı kart görmesi sosyal medyadaki taraftarların farklı yorumlarda bulunmasına neden oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Partiye kaçış bileti mi?

    Hatayspor-Konyaspor maçında Sam Adekugbe ve Ahmet Çalık, Sivasspor-Çaykur Rizespor maçında ise Alper Potuk ve Fabricio Baiano kırmızı kart gördü.

    Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Burak Bekaroğlu ve Caner Erkin de kırmızı kart gören isimlerden oldu. 18. haftanın son maçında ise Beşiktaş'tan Valentin Rosier kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    Süper Lig'de 19. hafta maçları 25-27 Aralık tarihlerinde oynanacak... O haftanın Noel'e denk gelmesi de soru işaretlerini beraberinde getirdi.

        İşte sosyal medyadaki futbolseverlerin eleştirileri:

        "Noel geldi, kırmızılar ortaya çıktı! Değişmeyen bir futbol geleneği. İlk yarının son maçları öncesi bu kadar oyuncunun kırmızı kart görmesi tesadüf olamaz"

        Bu şüphe bizimle ölünceye kadar devam edecek! Her sene Noel tatiline erken çıkabilmek için futbolcular yalandan kırmızı kart görüyorlar!
        Şu tatili bir hafta önce başlatın herkes rahat rahat tatilini yapsın.

        Sadece Rosier genelinde değil ama Noel haftası Türkiye Liglerindeki yabancı oyuncular kırmızı kart ve sarı kart cezalısı durumuna düşme işini çok profesyonelce ayarlıyorlar"

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