Süper Lig’de yılbaşı yaklaştı kırmızı kartlar çoğaldı! Partiye kaçış bileti mi?

İşte sosyal medyadaki futbolseverlerin eleştirileri:

"Noel geldi, kırmızılar ortaya çıktı! Değişmeyen bir futbol geleneği. İlk yarının son maçları öncesi bu kadar oyuncunun kırmızı kart görmesi tesadüf olamaz"

Bu şüphe bizimle ölünceye kadar devam edecek! Her sene Noel tatiline erken çıkabilmek için futbolcular yalandan kırmızı kart görüyorlar!

Şu tatili bir hafta önce başlatın herkes rahat rahat tatilini yapsın.

Sadece Rosier genelinde değil ama Noel haftası Türkiye Liglerindeki yabancı oyuncular kırmızı kart ve sarı kart cezalısı durumuna düşme işini çok profesyonelce ayarlıyorlar"