Süper Lig’de yılbaşı yaklaştı kırmızı kartlar çoğaldı! Partiye kaçış bileti mi?

Hatayspor-Konyaspor maçında Sam Adekugbe ve Ahmet Çalık, Sivasspor-Çaykur Rizespor maçında ise Alper Potuk ve Fabricio Baiano kırmızı kart gördü.
Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Burak Bekaroğlu ve Caner Erkin de kırmızı kart gören isimlerden oldu. 18. haftanın son maçında ise Beşiktaş'tan Valentin Rosier kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Süper Lig'de 19. hafta maçları 25-27 Aralık tarihlerinde oynanacak... O haftanın Noel'e denk gelmesi de soru işaretlerini beraberinde getirdi.