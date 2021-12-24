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    • Spor
    • 24.12.2021 12:47
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    • 24.12.2021 12:47
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    Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Trabzonspor - Başakşehir maçında düdük çalacak hakem

    Süper Lig'de ilk yarının son haftasının hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik mücadelesi olarak ön plana çıkan Trabzonspor - Başakşehir maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.

    Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı

    Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 19. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

    25 Aralık Cumartesi:
    13.30 Kasımpaşa-Altay: Tugay Kaan Numanoğlu
    16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Şansalan
    16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
    19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

    26 Aralık Pazar:
    13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
    16.00 Göztepe-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
    16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
    19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    27 Aralık Pazartesi:
    20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
    20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

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