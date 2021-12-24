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    • Spor
    • 24.12.2021 12:02
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    • 24.12.2021 12:03
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    Galatasaray'da 9 ay aradan sonra bir ilk! Aytaç Kara ilk 11'de sahaya çıkacak

    Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmada da galibiyet alamayan Galatasaray, yarın Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi sarı kart sınırındaki oyuncular nedeniyle problem yaşayan sarı-kırmızılılarda Aytaç Kara'nın ilk 11'de forma giyebileceği öğrenildi. Kara ilk 11'de sahaya çıkarsa 9 ay aradan sonra bir ilk yaşanmış olacak.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Galatasaray’da 9 ay aradan sonra bir ilk

    Çok büyük bir kriz içindeki Galatasaray yarın ilk devrenin son maçında Antalyaspor'la Nef Stadı'nda karşılaşacak. Kritik 90 dakika öncesi Sarı-Kırmızılılar'da eksikler can sıkıyor. Özellikle Taylan Antalyalı ve Cicaldau'nun sarı kart cezalısı olması nedeniyle orta alanda büyük bir problem yaşanıyor.



    Teknik direktör Fatih Terim'in sürpriz bir kararla Aytaç Kara'yı yarın ilk 11'de oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Sezon başında Kasımpaşa'dan büyük ümitlerle transfer edilen tecrübeli yıldız şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı.

    9 resmi maçta sadece 328 dakika süre alabilen Aytaç Kara eğer yarın ilk 11'de sahaya çıkarsa büyük bir hasrete son verecek.



        28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla şu ana kadar Süper Lig'de 11'de sahaya çıkamazken, sadece 67 dakika forma giyebildi. Aytaç Kara geçtiğimiz sezon da Nisan ayı başında Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılmış ve sezon sonuna kadar görev yapamamıştı.



        Son olarak 4 Nisan'da oynanan Beşiktaş maçında ilk 11'de sahaya çıkan Aytaç Kara attığı golle takımına 3 puan getirmişti. O günden bu yana Süper Lig'de 11 yüzü göremeyen yıldız futbolcu yarın Fatih Terim'den formayı kaparsa 9 aylık hasretini bitirmiş olacak.

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