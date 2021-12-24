Galatasaray'da 9 ay aradan sonra bir ilk! Aytaç Kara ilk 11'de sahaya çıkacak

Çok büyük bir kriz içindeki Galatasaray yarın ilk devrenin son maçında Antalyaspor'la Nef Stadı'nda karşılaşacak. Kritik 90 dakika öncesi Sarı-Kırmızılılar'da eksikler can sıkıyor. Özellikle Taylan Antalyalı ve Cicaldau'nun sarı kart cezalısı olması nedeniyle orta alanda büyük bir problem yaşanıyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in sürpriz bir kararla Aytaç Kara'yı yarın ilk 11'de oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Sezon başında Kasımpaşa'dan büyük ümitlerle transfer edilen tecrübeli yıldız şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldı.
9 resmi maçta sadece 328 dakika süre alabilen Aytaç Kara eğer yarın ilk 11'de sahaya çıkarsa büyük bir hasrete son verecek.