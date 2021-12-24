Galatasaray'da 9 ay aradan sonra bir ilk! Aytaç Kara ilk 11'de sahaya çıkacak





28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla şu ana kadar Süper Lig'de 11'de sahaya çıkamazken, sadece 67 dakika forma giyebildi. Aytaç Kara geçtiğimiz sezon da Nisan ayı başında Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılmış ve sezon sonuna kadar görev yapamamıştı.