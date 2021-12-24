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    • Spor
    • 24.12.2021 15:13
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    • 24.12.2021 15:17
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    Karadeniz Fırtınası Trabzonspor 3 büyüklere attığı puan farkı ile herkesin dilinde

    Trabzonspor, Süper Lig’de en yakın rakibi Konyaspor’un 9 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Topladığı 45 puanla bitime 20 hafta kala büyük bir avantaj yakalayan Karadeniz Fırtınası’nın 3 büyüklere attığı puan farkı ise herkesin dilinde.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Trabzonspor farka gidiyor

    Karadeniz Fırtınası Trabzonspor, Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor'un 9 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Peki daha önce yakın zamanda böyle bir fark yakalandı mı? 3 büyüklerin kötü futbolu ve Süper Lig'de zirve yarışından geri kalmaları sonrası bu soru gündeme geldi.

    Fenerbahçe 18 hafta sonunda 29, Beşiktaş 28 ve Galatasaray ise 27 puanda kaldı. 3 büyük çınarın 18. hafta sonunda topladıkları puanların ortalaması 27.

    Lider Trabzonspor'un ise 45 puanı var. 3 büyükler, 2010-11 sezonunda 31 puan ortalamayla liderin 12 puan gerisinde kalmıştı. O sezonun 18. haftasını da Trabzonspor lider tamamlamıştı.

    2018-19 sezonunda da 26 puan ortalamayla yine zirvedeki takımın 12 puan gerisinde kaldılar. O sezon 18. Haftada zirvede Başakşehir vardı.

    Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray puan ortalamalarıyla en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Süper Lig'in ilk sırasında Trabzonspor yer alırken ikincilik koltuğunda Konyaspor ve üçüncülükte ise Medipol Başakşehir yer alıyor.

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