Fenerbahçe teknik direktörlük için Löw'ün kapısını çalacak! Yapılacak görüşmelerde Mesut Özil de devrede olacak





MESUT ÖZİL DE DEVREDE...

Başkan Koç'un Mesut Özil'den Alman Milli Takımı'ndan hocası olan Löw'ün iknası için yardım istediği de belirtildi. Alman hoca ile ilgili kısa süre içinde daha somut adımların atılması bekleniyor.