Fenerbahçe teknik direktörlük için Löw'ün kapısını çalacak! Yapılacak görüşmelerde Mesut Özil de devrede olacak

Vitor Pereira'nın gönderilmesi sonrası teknik adam arayışı içinde olan Fenerbahçe'de ilk aday olarak Joachim Löw'ün ismi öne çıkmış durumda. Başkan Ali Koç'un Alman hocayı takımın başına getirmeyi çok istediği ve Löw'ü ikna etmek için şartları zorlayacağı öğrenildi.
MESUT ÖZİL DE DEVREDE...
Başkan Koç'un Mesut Özil'den Alman Milli Takımı'ndan hocası olan Löw'ün iknası için yardım istediği de belirtildi. Alman hoca ile ilgili kısa süre içinde daha somut adımların atılması bekleniyor.
LUCİEN FAVRE DE LİSTEDE
Löw'ü ilk hedef olarak belirleyen Fener'de İsviçreli teknik adam Lucien Favre'nin de listeye eklediği öğrenildi. Favre'nin dışında Slaven Bilic, İsmail Kartal ve Daum da hoca adayları arasında.