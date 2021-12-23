Macar Basını Beşiktaş'ın Hertha Berlin’den ayrılan Pal Dardai masaya oturduğunu yazdı!





3. ESPOR ZİRVESİ BUGÜN BAŞLIYOR

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin düzenleyeceği bu önemli organizasyona Spor Bakanı Kasapoğlu da katılacak Türkiye'nin en kapsamlı Espor zirvesinin üçüncüsü, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi organizasyonunda bugün online olarak düzenleniyor. Açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gerçekleştireceği zirve "Ekosistemi Geliştirmek" ana temasıyla düzenlenecek.



TURKCELL DESTEĞİ

Turkcell'in platin sponsorluğunda düzenlenecek olan 3. Espor Zirvesi, zirve takım yöneticileri, oyun üreticileri, şirketler, marketing uzmanları, yayıncıları biraraya getirecek. Katılımcılar yeni bir sporun doğuşunun arifesinde hep birlikte bu yeni oyunun nasıl kurulacağını masaya yatıracak.



10.00'DA BAŞLIYOR

Bu önemli zirve bugün saat 10.00'da başlayacak. Açılış konuşmasını Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş yapacak.



SİVASSPOR'DA SERİ SONU!

Süper Lig'de Sivasspor evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Yiğidolar, 72. dakikada Kayode ile öne geçerken Karadeniz ekibi 74'te Finli golcüsü Pohjanpalo ile beraberliği yakaladı. Rize'de Alper Potuk ve Baiano kırmızı kartla oyundan atıldı.Sivasspor'un puan kaybıyla 4 maçlık serisi sona erdi.



GAZİANTEP'TEN FISTIK GİBİ SONUÇ

Gaziantep evinde Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri 56'da Furkan Soyalp ve 78'de Diedhiou kendi kalesine kaydetti. Alanyaspor'un tek sayısı ise 62'de Novais'ten geldi. Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep son 3 maçta 2. galibiyetine imza attı.



TUZLASPOR EVİNDE İLE ERZURUM YENİŞEMEDİ

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen maçta, Tuzlaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 berabere kaldı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşmanın 19. dakikasında Erzurumspor, Orhan Ovacıklı'nın golüyle öne geçti. 74'te ise Tuzlaspor Ahmet Yazar beraberlik golünü attı.



MALATYASPOR EVİNDE KAYSERİ'Yİ AĞIRLIYOR

Süper Lig'in 18. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor evinde Yukatel Kayserispor ile mücadele edecek. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Yeni Malatyaspor Süper Lig'de 17 haftada 14, Kayserispor ise 20 puan topladı.



EFES KIZILYILDIZ'I YENDİ SERİYİ 3 MAÇA ÇIKARDI

Anadolu Efes THY Euroleague'in17. hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini 84-83 yendi. Anadolu Efes bu sonuçla ligde üst üste 3, toplamda ise 9. galibiyetine ulaştı. Kızılyıldız mts ise 10. kez mağlup oldu. Euroleague'de bugün ise F.Bahçe saat 23.00'te Asvel ile karşılaşacak.

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