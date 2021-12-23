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    Macar Basını Beşiktaş'ın Hertha Berlin’den ayrılan Pal Dardai masaya oturduğunu yazdı!

    Macar basını, Beşiktaş’ın kısa bir süre önce Hertha Berlin’den ayrılan tecrübeli hoca Pal Dardai ile görüşme yaptığını yazdı. İşte sizler için derlediğimiz TAKVİM gazetesi 23 Aralık yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Yeni aday Pal Dardai

    Sergen Yalçın'ın yerine takımın başına geçen Önder Karaveli'nin başarılı performansı sonrası teknik adam arayışlarında frene basan Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia geldi. Macar basınına göre Siyah-Beyazlılar, Pal Dardai ile masaya oturdu. Kısa bir süre önce Hertha Berlin'den ayrılan Macar hocanın süre istediği ancak teklife sıcak bakmadığı da belirtildi. Nemzeti Spor, Pal Dardai'nin Hertha Berlin'de teknik direktörlük görevi sona erse de kulübün içerisinde farklı departmanlarda yoluna devam edebileceği de vurguladı.



    BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ GÖZTEPE
    Önder Karaveli yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş bu akşam Göztepe ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Zorlu maç öncesi Siyah- Beyazlılar'da Mert Günok, Alex Teixeira, Necip ve N'Koudou'nun sakatlıkları bulunuyor. 4 futbolcu da takımdaki yerini alamayacar. Göztepe ise sarı kart cezalısı Lourency Beşiktaş önünde forma giyemeyecek.



    ERDOĞAN KOÇ'U KABUL ETTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkan'ı Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti. Kabul, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ali Koç, Sarı-Lacivertli kulüp ve gündeme dair konularda sohbet etti.



        KUZEYİN KRALI MANŞETLERDE
        Danimarka medyası, Trabzonspor'da gollerini sıralayan Andreas Cornelius için, "Süper Lig'e damgasını vuruyor" manşetini attı. Cornelius'un yükselen performansı ülkesi Danimarka'da gündem oldu. Danimarka basını "Cornelius Süper Lig'e damgasını vurmayı başardı" yorumunda bulundu. Süper Lig'de 9 gole ulaşan yıldız futbolcunun gol krallığına ortak olduğunun da altı çizildi. Danimarkalı yıldız Cornelius, Antalya deplasmanı ve iç sahadaki Hatay karşılaşmalarının ardından Altay'a da golünü atıp 3'te 3 yapmayı başardı.



        EDGAR'IN DURUMU BELLİ OLUYOR
        Altay maçında sakatlanan ve dizinde esneme meydana gelen Edgar Ie'nin durumu bugün belli oluyor. Yıldız oyuncu bugün MR'a girecek.



        EFSANE ÖZKAN SÜMER MEZARI BAŞINDA ANILDI
        Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer, vefatının birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma törenine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş gibi isimler katıldı.



            KONYASPOR DOLUDİZGİN
            Ligin flaş takımlarından Konyaspor Hatay'ı deplasmanda M'Poku (2) ve Ahmed Hassan'ın golleriyle mağlup etti. Konyaspor durdurulamıyor. Yeşil-Beyazlılar deplasmanda Hatayspor'u 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Konyaspor'un gollerini M'Poku (2) ve Ahmed Hassan kaydetti. Hatayspor'un tek sayısını ise Ayoub El Kaabi attı. Hatayspor'da Adekugbe 31. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konyaspor'da ise tecrübeli stoper Ahmet Çalık, 81'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



            3. ESPOR ZİRVESİ BUGÜN BAŞLIYOR
            Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin düzenleyeceği bu önemli organizasyona Spor Bakanı Kasapoğlu da katılacak Türkiye'nin en kapsamlı Espor zirvesinin üçüncüsü, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi organizasyonunda bugün online olarak düzenleniyor. Açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gerçekleştireceği zirve "Ekosistemi Geliştirmek" ana temasıyla düzenlenecek.

            TURKCELL DESTEĞİ
            Turkcell'in platin sponsorluğunda düzenlenecek olan 3. Espor Zirvesi, zirve takım yöneticileri, oyun üreticileri, şirketler, marketing uzmanları, yayıncıları biraraya getirecek. Katılımcılar yeni bir sporun doğuşunun arifesinde hep birlikte bu yeni oyunun nasıl kurulacağını masaya yatıracak.

            10.00'DA BAŞLIYOR
            Bu önemli zirve bugün saat 10.00'da başlayacak. Açılış konuşmasını Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş yapacak.

            SİVASSPOR'DA SERİ SONU!
            Süper Lig'de Sivasspor evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Yiğidolar, 72. dakikada Kayode ile öne geçerken Karadeniz ekibi 74'te Finli golcüsü Pohjanpalo ile beraberliği yakaladı. Rize'de Alper Potuk ve Baiano kırmızı kartla oyundan atıldı.Sivasspor'un puan kaybıyla 4 maçlık serisi sona erdi.

            GAZİANTEP'TEN FISTIK GİBİ SONUÇ
            Gaziantep evinde Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri 56'da Furkan Soyalp ve 78'de Diedhiou kendi kalesine kaydetti. Alanyaspor'un tek sayısı ise 62'de Novais'ten geldi. Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep son 3 maçta 2. galibiyetine imza attı.

            TUZLASPOR EVİNDE İLE ERZURUM YENİŞEMEDİ
            Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen maçta, Tuzlaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 berabere kaldı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşmanın 19. dakikasında Erzurumspor, Orhan Ovacıklı'nın golüyle öne geçti. 74'te ise Tuzlaspor Ahmet Yazar beraberlik golünü attı.

            MALATYASPOR EVİNDE KAYSERİ'Yİ AĞIRLIYOR
            Süper Lig'in 18. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor evinde Yukatel Kayserispor ile mücadele edecek. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Yeni Malatyaspor Süper Lig'de 17 haftada 14, Kayserispor ise 20 puan topladı.

            EFES KIZILYILDIZ'I YENDİ SERİYİ 3 MAÇA ÇIKARDI
            Anadolu Efes THY Euroleague'in17. hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini 84-83 yendi. Anadolu Efes bu sonuçla ligde üst üste 3, toplamda ise 9. galibiyetine ulaştı. Kızılyıldız mts ise 10. kez mağlup oldu. Euroleague'de bugün ise F.Bahçe saat 23.00'te Asvel ile karşılaşacak.

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            Haberler Spor Macar Basını Beşiktaş'ın Hertha Berlin’den ayrılan Pal Dardai masaya oturduğunu yazdı!
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