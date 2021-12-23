Macar Basını Beşiktaş'ın Hertha Berlin’den ayrılan Pal Dardai masaya oturduğunu yazdı!

Sergen Yalçın'ın yerine takımın başına geçen Önder Karaveli'nin başarılı performansı sonrası teknik adam arayışlarında frene basan Beşiktaş'la ilgili flaş bir iddia geldi. Macar basınına göre Siyah-Beyazlılar, Pal Dardai ile masaya oturdu. Kısa bir süre önce Hertha Berlin'den ayrılan Macar hocanın süre istediği ancak teklife sıcak bakmadığı da belirtildi. Nemzeti Spor, Pal Dardai'nin Hertha Berlin'de teknik direktörlük görevi sona erse de kulübün içerisinde farklı departmanlarda yoluna devam edebileceği de vurguladı.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ GÖZTEPE
Önder Karaveli yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş bu akşam Göztepe ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Zorlu maç öncesi Siyah- Beyazlılar'da Mert Günok, Alex Teixeira, Necip ve N'Koudou'nun sakatlıkları bulunuyor. 4 futbolcu da takımdaki yerini alamayacar. Göztepe ise sarı kart cezalısı Lourency Beşiktaş önünde forma giyemeyecek.
ERDOĞAN KOÇ'U KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkan'ı Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti. Kabul, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ali Koç, Sarı-Lacivertli kulüp ve gündeme dair konularda sohbet etti.