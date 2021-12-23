Kuveyt'te Cüneyt Çakır rüzgarı! Al Kuwait-Al Qadisia finalinde düdük çaldı

FIFA kokartlı Elit Kategori hakemi olan Cüneyt Çakır'ın, maç yönettiği ülkeler arasına Kuveyt de eklendi. Deneyimli hakem, Körfez ülkesinde kupa finalinde düdük çaldı.
VAR HAKEMİ METE KALKAVAN
Müsabakada Mete Kalkavan VAR olarak görev yaptı. Çakır'ın yardımcılıklarını Kuveyt Futbol Federasyonu'ndan M.Sayedali ve Omar A. Alshatti yaptı.
AL KUWAIT KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ
Çakır, Kuveyt Emir Kupası finalinde oynanan Al Kuwait-Al Qadisia maçını yönetti. Jaber Al-Ahmad Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Al Kuwait, Kongolu forveti Dieumerci Mbokani'nin attığı golle 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.
MAÇ KOLAY GEÇMEDİ
Şampiyonlar Ligi'nde final, Dünya Kupası'nda yarı final yönetmişliği bulunan 45 yaşındaki Türk isim için, Körfez ülkesindeki maçın kolay geçeceğini zannedenler ise yanıldı.
KARARLARININ DOĞRULUĞU ORTAYA ÇIKTI
Cüneyt Çakır 90 dakika boyunca oldukça başarılı bir yönetim sergilerken, tartışmalı pozisyonlarda verdiği kararların doğruluğu, pozisyonların tekrar gösterimlerinde ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre, maçın hararetiyle deneyimli isme saha içinde çok sayıda karşı çıkışlar meydana geldi.