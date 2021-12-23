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    • Spor
    • 23.12.2021 12:13
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    • 23.12.2021 12:13
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    Kuveyt'te Cüneyt Çakır rüzgarı! Al Kuwait-Al Qadisia finalinde düdük çaldı

    FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Al Kuwait-Al Qadisia arasında oynanan Kuveyt'teki Emir Kupası finalinde düdük çaldı. Müsabakanın VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. İki takım futbolcuları da birçok pozisyonda tecrübeli hakeme kalabalıklar halinde itirazda bulundu.

    Kuveyt’te Cüneyt Çakır rüzgarı!

    FIFA kokartlı Elit Kategori hakemi olan Cüneyt Çakır'ın, maç yönettiği ülkeler arasına Kuveyt de eklendi. Deneyimli hakem, Körfez ülkesinde kupa finalinde düdük çaldı.


    VAR HAKEMİ METE KALKAVAN
    Müsabakada Mete Kalkavan VAR olarak görev yaptı. Çakır'ın yardımcılıklarını Kuveyt Futbol Federasyonu'ndan M.Sayedali ve Omar A. Alshatti yaptı.

    AL KUWAIT KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ
    Çakır, Kuveyt Emir Kupası finalinde oynanan Al Kuwait-Al Qadisia maçını yönetti. Jaber Al-Ahmad Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Al Kuwait, Kongolu forveti Dieumerci Mbokani'nin attığı golle 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.



    MAÇ KOLAY GEÇMEDİ
    Şampiyonlar Ligi'nde final, Dünya Kupası'nda yarı final yönetmişliği bulunan 45 yaşındaki Türk isim için, Körfez ülkesindeki maçın kolay geçeceğini zannedenler ise yanıldı.

    KARARLARININ DOĞRULUĞU ORTAYA ÇIKTI
    Cüneyt Çakır 90 dakika boyunca oldukça başarılı bir yönetim sergilerken, tartışmalı pozisyonlarda verdiği kararların doğruluğu, pozisyonların tekrar gösterimlerinde ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre, maçın hararetiyle deneyimli isme saha içinde çok sayıda karşı çıkışlar meydana geldi.



        ÇAKIR'A İTİRAZ ÇEMBERİ
        Hakemin düdüğüyle oyunun durduğu birçok pozisyonda futbolcular, Cüneyt Çakır'a kalabalıklar halinde yoğun itirazlarda bulundu.



        VAR İLE İLETİŞİM KURARAK DOĞRU KARARI VERDİ
        Maç içinde sarı kartına da başvuran tecrübeli hakem, Al Qadisialı oyuncuların penaltı itirazında bulunduğu bir pozisyonda ise VAR ile iletişim kurarak, kararının teyidini aldıktan sonra oyunu devam ettirdi.

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