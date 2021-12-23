Kuveyt'te Cüneyt Çakır rüzgarı! Al Kuwait-Al Qadisia finalinde düdük çaldı

FIFA kokartlı Elit Kategori hakemi olan Cüneyt Çakır'ın, maç yönettiği ülkeler arasına Kuveyt de eklendi. Deneyimli hakem, Körfez ülkesinde kupa finalinde düdük çaldı.



VAR HAKEMİ METE KALKAVAN

Müsabakada Mete Kalkavan VAR olarak görev yaptı. Çakır'ın yardımcılıklarını Kuveyt Futbol Federasyonu'ndan M.Sayedali ve Omar A. Alshatti yaptı.