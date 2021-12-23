Karagümrük - Fenerbahçe maçında taraftarları isyan ettiren görüntü: Bu isimler ne yapıyor?

Maç sonrası spor yazarları Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar ve Ömer Üründül çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Ömer Üründül, "Ne oldu herkesin övgüler yağdırdığı yıldızlara? Gerçekten çok yazık." diyerek Fenerbahçeli oyuncuları eleştirdi. İşte o çarpıcı ifadeler...

GÜRCAN BİLGİÇ: USTA TAKIM ACEMİ YOK

Yeni dönemine 'ustalar takımı' ile başladı Fenerbahçe… Topla ilişkisi iyi olan, adam eksilten, futbola susamış ve geçmiş dönemle problem yaşayanlar ile başladılar maça. İlk dakikadan itibaren de oyunu ele geçirdiler. Problem, geçen sezonlardan devam eden durum. Kapanan rakibi açacak baskıyı üretiyor ama pozisyon sayısında karşılığını alamadılar. Doğru oyunu buldular ama geç birlikteliğin acemiliğini de yaşadılar maç boyunca.

Valencia, Pelkas ve Nazım ile başlamak, maç kondisyonunda çok geri olan üç futbolcuyu seçmek, maçın ikinci riskiydi. Olimpiyat Stadı'nın zemininde, muhtemelen yanlış krampon seçimleri nedeniyle sürekli kaymaları bir yana, buz gibi havanın ciğerleri yakması diğer yana.

İkinci atakta golü buldu Karagümrük. Sonrasında penaltı ve iki kırmızı kart geldi. Dokuz kişi kalan rakibini kendi ceza sahasına hapsettiler. 80'e 20 topa hakim olup, 20'ye yakın şutu da bir devrede ürettiler.