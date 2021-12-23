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    • Spor
    • 23.12.2021 12:23
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    • 23.12.2021 12:31
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    Karagümrük - Fenerbahçe maçında taraftarları isyan ettiren görüntü: Bu isimler ne yapıyor?

    Fenerbahçe'de kötü gidiş devam ediyor. Deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayan sarı-lacivertli ekip, 9 kişi kalan rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından spor yazarları eksik rakibine karşı pozisyona dahi girmekte zorlanan Fenerbahçe'ye sert eleştirilerde bulundu. Karşılaşmada ortaya çıkan bir kare ise sarı-lacivertli taraftarları isyan ettirdi.

    Karagümrük - F.Bahçe maçında dikkat çeken kare

    Fenerbahçe, maçın büyük bölümünü 9 kişi oynayan rakibi Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Yayıncı kuruluşta mücadeleyi değerlendiren Feyyaz Uçar, sarı-lacivertli takımın başında maça çıkan teknik sorumlu Zeki Murat Göle'yi sert bir dille eleştirdi.

    "RAKİP 9 KİŞİ, SEN HALA 4 DEFANS OYNATIYORSUN"
    Fenerbahçe'nin kendi yarı sahasında 4 kişiyle beklediğini belirten Uçar, "Rakip 9 kişi sayın kardeşim. 4 kişi hala defans oynatıyorsun. 'Çiftli santrfora dön' dedik sana. Pelkas'ı çıkartıyorsun, Serdar'ı alıyorsun. Çıkar Nazım'ı, çıkar geriden 1 kişiyi evladım. Ne diyeyim yani.

    Hakikaten enteresan. İrfan Can'ı çıkarıp Rossi'yi alıyorsun. Geride hala 4 adam duruyor. 1 kişiyle atak yapmaya çalışıyor Karagümrük. Geride 4 kişisin. Szalai sinirlendi en son, santrfora gitti. Günün en doğru hareketiydi. Niye hala 4'lü oynuyorsun.

        Puan kaybına da tahammülün yok. Yesen ne olur artık. 9 kişi forse edersin skoru. Böyle oynamanın da bir manası yok. Böyle genç oyuncu mu yetiştireceksin evladım? Genç takımlarda da böyle mi yapıyorsun? Bilmiyorum. Fazla da konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

        Maç sonrası spor yazarları Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar ve Ömer Üründül çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Ömer Üründül, "Ne oldu herkesin övgüler yağdırdığı yıldızlara? Gerçekten çok yazık." diyerek Fenerbahçeli oyuncuları eleştirdi. İşte o çarpıcı ifadeler...

        GÜRCAN BİLGİÇ: USTA TAKIM ACEMİ YOK
        Yeni dönemine 'ustalar takımı' ile başladı Fenerbahçe… Topla ilişkisi iyi olan, adam eksilten, futbola susamış ve geçmiş dönemle problem yaşayanlar ile başladılar maça. İlk dakikadan itibaren de oyunu ele geçirdiler. Problem, geçen sezonlardan devam eden durum. Kapanan rakibi açacak baskıyı üretiyor ama pozisyon sayısında karşılığını alamadılar. Doğru oyunu buldular ama geç birlikteliğin acemiliğini de yaşadılar maç boyunca.

        Valencia, Pelkas ve Nazım ile başlamak, maç kondisyonunda çok geri olan üç futbolcuyu seçmek, maçın ikinci riskiydi. Olimpiyat Stadı'nın zemininde, muhtemelen yanlış krampon seçimleri nedeniyle sürekli kaymaları bir yana, buz gibi havanın ciğerleri yakması diğer yana.

        İkinci atakta golü buldu Karagümrük. Sonrasında penaltı ve iki kırmızı kart geldi. Dokuz kişi kalan rakibini kendi ceza sahasına hapsettiler. 80'e 20 topa hakim olup, 20'ye yakın şutu da bir devrede ürettiler.

        "F.BAHÇE İÇİN KOLAY GİBİ GÖRÜNEN MAÇ "İÇİNDEN ÇIKILMAZ" HALE GETİRDİLER"
        Volkan Demirel'in savunma planı, ikinci yarı hamleleri, kornerler dışında duran top imkânı vermemesinin de altını çizelim. Fenerbahçe için kolay gibi görünen maçı "içinden çıkılmaz" hale getirdiler. Müthiş bir direnç gösterip kendi hikâyelerini yazdılar.

        "PEREİRA GİTTİ, NE DEĞİŞTİ DERSENİZ..."
        "Pereira gitti, ne değişti" derseniz… Sahadaki her değerde sezon rekoru kırdılar. İlk defa beraber oynayan bir takım olarak, 25 maç sonra doğru sistemle de buluştular. Kaleci Viviano'nun kurtarışlarına takıldılar. Kazanmak için her şeyi denediler, "kaybetmemek" için değil. Fenerbahçe karakterini yeniden buldu. Kazanmak bunu taçlandıracaktı, olmadı.

            AHMET ÇAKAR: F.BAHÇE HİSSELİ HARİKALAR KUMPANYASINA DÖNMÜŞ
            Fenerbahçe hisseli harikalar kumpanyasına dönmüş. Dün geceki Karagümrük maçı da tarihe geçti. 9 kişilik rakibine 60 dakika iki oyuncu fazla oynayıp kazanamamak dile kolay. İkinci yarı galiba oyuncular kesin kazanırız mantalitesiyle çıktılar, aslında birkaç pozisyon da buldular ama bir türlü sonucu alamadılar.

            Fenerbahçe oyuna çok kötü başladı. Top F.Bahçe'de, top tutan adamlar onda ama tempo yok, pozisyon yok. Bu arada da Pesic ile Karagümrük'ün golü geldi. Devre biterken imdada haklı bir penaltı yetişti. Hem penaltı hem de rakipten iki adam eksildi.

            Bundan daha büyük avantaj var mı? İkinci yarı F.Bahçe'nin yaptığı tek şey, sağdan soldan orta yapmak. Bu, doğru strateji değildi. Uzun, hava hakimiyeti üstün oyunculardan kurulu Karagümrük defansı her topu neredeyse karşıladı. Oysa çabuk oynayıp, aralara bırakmak gömülü savunmalar için ideal. Üstelik Mesut gibi, İrfan gibi bunları yapabilecek oyuncuları vardı.

            "MUTLAKA MAGAZİNSEL BİR BOYUTU OLACAK"
            Sonuca baktığımızda Fenerbahçe'de hem puan hem oyun çok kötü görünüyor. Üstelik 9 kişi yenememenin de mutlaka magazinsel bir boyutu olacak. Caner'i anlamak mümkün değil. Onu tanımasak kendini kasten attırdı diyeceğiz. Ama daha önceki yıllarda da bu tür ağır itirazlarına alışık olduğumuz için üstünde fazla durmuyoruz. Verilen penaltı doğru. Penaltıyla birlikte bariz gol şansının engellenmesinden dolayı gösterilen kırmızı kart da doğru. Çünkü Burak eliyle kesmese top kaleye giriyordu.

            ÖMER ÜRÜNDÜL: YAŞANAN TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI
            Dün geceki maç Fenerbahçe'nin takım olarak ne halde olduğunun açık bir göstergesiydi. Yaklaşık 60 dakika 9 kişi oynayan rakibe karşı skoru değiştirecek tek golü dahi atamadılar. Bırakın gol atmayı net pozisyonlar da çok azdı. Dün gece takımın başında sahaya çıkan Zeki Murat Göle'nin takım tertibi çok yanlıştı. Kaliteli ama fizik açıdan çok yetersiz 5 futbolcu bir aradaydı. Sosa, Mesut, Pelkas, İrfan Can ve Valencia. Bir de buna ilaveten yapıları orta saha olan İrfan Can ve Pelkas kanat forveti olarak görevlendirilmişti.

                Böyle bir kadronun tempolu, etkili pozisyonlu bir futbol oynaması mümkün değildi. Ayrıca böyle bir kadro ileride kaptırılan toplardan sonra da takım savunmasında ciddi arızalar gösterirdi. Fenerbahçe ilk yarıda skor dezavantajına düştü. Artık işler çok zordu. Genel görüntü Karagümrük'ün farkı artıracağı şeklindeydi ama her zaman vurgularım; futbol ilginç bir oyun. Cazibesi de burada yatıyor.

                Karagümrük'ün stoperi Burak, gol olan pozisyonda refleksine hakim olamayarak bir penaltıya ve kırmızı karta neden oldu. Bu eleştirilemez ama ya Caner Erkin'e ne demeli! Hakemin yüzde yüz doğru bir kararı sonrası adeta harakiri yaparak, takımına ihanet ederek kırmızı kart gördü. Karagümrük 9 kişi kaldı. Ondan sonra herkes 'bu maç bitti' dedi ama Karagümrük'ten müthiş bir takım ruhu ve direnç, Fenerbahçe'nin ise iki kişi fazla oyuncu ile hayal kırıklığıyla dolu ne oynadığı belli olmayan bir futbol...

                "NE OLDU HERKESİN ÖVGÜLER YAĞDIRDIĞI YILDIZLARA?"
                Ne oldu herkesin övgüler yağdırdığı yıldızlara? Gerçekten çok yazık. Tahmin ediyorum ki tüm Fenerbahçe taraftarı eğer maç 11'e 11 oynanıp 3 puan kaybetseydi dün geceki kadar üzülmezdi. Caner hariç Karagümrük'te mücadele veren başta kaleci Viviano olmak üzere tüm futbolcuları ve de çiçeği burnunda teknik direktör Volkan Demirel'i kutluyorum.

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                Haberler Spor Karagümrük - Fenerbahçe maçında taraftarları isyan ettiren görüntü: Bu isimler ne yapıyor?
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