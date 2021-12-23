Karagümrük - Fenerbahçe maçında taraftarları isyan ettiren görüntü: Bu isimler ne yapıyor?

Fenerbahçe, maçın büyük bölümünü 9 kişi oynayan rakibi Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Yayıncı kuruluşta mücadeleyi değerlendiren Feyyaz Uçar, sarı-lacivertli takımın başında maça çıkan teknik sorumlu Zeki Murat Göle'yi sert bir dille eleştirdi.
"RAKİP 9 KİŞİ, SEN HALA 4 DEFANS OYNATIYORSUN"
Fenerbahçe'nin kendi yarı sahasında 4 kişiyle beklediğini belirten Uçar, "Rakip 9 kişi sayın kardeşim. 4 kişi hala defans oynatıyorsun. 'Çiftli santrfora dön' dedik sana. Pelkas'ı çıkartıyorsun, Serdar'ı alıyorsun. Çıkar Nazım'ı, çıkar geriden 1 kişiyi evladım. Ne diyeyim yani.
Hakikaten enteresan. İrfan Can'ı çıkarıp Rossi'yi alıyorsun. Geride hala 4 adam duruyor. 1 kişiyle atak yapmaya çalışıyor Karagümrük. Geride 4 kişisin. Szalai sinirlendi en son, santrfora gitti. Günün en doğru hareketiydi. Niye hala 4'lü oynuyorsun.