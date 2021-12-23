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    • Spor
    • 23.12.2021 15:47
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    • 23.12.2021 15:47
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    Trabzonspor'da şok sakatlık! Sezonu kapattı

    Son dakika haberine göre Trabzonspor'da Altay maçında sakatlık geçiren Edgar IE ile antrenmanda sakatlanan Vitor Hugo'nun son durumlarına ilişkin açıklama yayınlandı.

    Trabzonspor’da şok sakatlık! Sezonu kapattı

    Trabzonspor Kulübü, Altay maçında sakatlanan Edgar Ie ile antrenmanda sakatlık geçiren Vitor Hugo'nun son durumuna ilişkin resmi siteden açıklama yayınladı.

    İşte o açıklama:
    Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcularımız Edgar IE ve Vitor Hugo'nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

    Yaşar Kibar Güven, "Salı günü oynadığımız karşılaşmada sağ dizinden sakatlanan Edgar IE'nin bugün çekilen MR'ında sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derede yırtık olduğu tespit edilmiş olup futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır. Antrenmanda sol kalçasında zorlanma oluşan Vitor Hugo'nun ise çekilen MR'ında sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.

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