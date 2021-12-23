Galatasaray'ı yıkan Yunus Akgün hakkında şoke eden iddia! Fatih Terim...





TERİM'LE ARASI BOZUK MU ?

Hatta Yunus ile Terim'in arasının iyi olmadığı ve yıldız futbolcunun bu nedenle Galatasaray'a karşı çok hırslı bir şekilde sahaya çıktığı da iddialar arasında.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN