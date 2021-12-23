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    Galatasaray'ı yıkan Yunus Akgün hakkında şoke eden iddia! Fatih Terim...

    Attığı 2 golle Cimbom’u yıkan genç yıldızın sezon başı Terim tarafından gözden çıkarıldığı, iyi bir teklif gelmeyince mecburen Adana Demirspor’a irkalandığı öne sürülüyor.

    Şok eden Yunus iddiası

    Sezon başında Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün'ün iki golle Galatasaray'ı yıkması gündemi sarstı.



    Maçın ardından sosyal medyada, "Yunus neden kiralandı?" tartışması yaşanırken, genç yıldızla ilgili şok iddialar gündemi sarstı.İddialara göre Fatih Terim sezon başında Yunus'u tamamen gözden çıkardı.



    Terim 21 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olmadığı için yönetime, "Takım bulun" şeklinde rapor verdi. Yunus'un önce Oğulcan'a karşılık Rize'ye takas olarak önerildiği ancak anlaşma sağlanamadığı, ardından da mecburen Adana Demirspor'a kiralandığı öne sürülüyor.



        TERİM'LE ARASI BOZUK MU ?
        Hatta Yunus ile Terim'in arasının iyi olmadığı ve yıldız futbolcunun bu nedenle Galatasaray'a karşı çok hırslı bir şekilde sahaya çıktığı da iddialar arasında.

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