Galatasaray'ı yıkan Yunus Akgün hakkında şoke eden iddia! Fatih Terim...

Sezon başında Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün'ün iki golle Galatasaray'ı yıkması gündemi sarstı.
Maçın ardından sosyal medyada, "Yunus neden kiralandı?" tartışması yaşanırken, genç yıldızla ilgili şok iddialar gündemi sarstı.İddialara göre Fatih Terim sezon başında Yunus'u tamamen gözden çıkardı.
Terim 21 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olmadığı için yönetime, "Takım bulun" şeklinde rapor verdi. Yunus'un önce Oğulcan'a karşılık Rize'ye takas olarak önerildiği ancak anlaşma sağlanamadığı, ardından da mecburen Adana Demirspor'a kiralandığı öne sürülüyor.