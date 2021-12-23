Galatasaray 3 yıldır hem sahada hem kasada çok büyük bir hüsran yaşıyor





ARTIK SABIR KALMADI!

Artık sabrı kalmayan taraftarlar sosyal medyada çok yoğun bir şekilde "Terim istifa" ifadesini kullanıyor. Galatasaray'ın son 3 sezonuna bakıldığında yaşanan büyük hüsran çok net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Sarı-Kırmızılılar 3 sezonda 40 oyuncu transfer ederken, bonservis ve kira bedeli olarak kasasından 40 milyon Euro çıkardı. Bu süreçte futbol takımının vergiler dahil maaş yükü ise 184,7 milyon Euro oldu. Ancak 225 milyon Euro'yu bulan harcamaya rağmen sahada çok büyük bir hüsran yaşandı. Fatih Terim'in ekibi Süper Lig'de 92 maça çıkarken sadece 47 galibiyet aldı. 22 karşılaşmadan ise yenilgiyle çıktı.