Galatasaray 3 yıldır hem sahada hem kasada çok büyük bir hüsran yaşıyor

Adana Demirspor deplasmanında 2-0'lık yenilgi yaşayan Galatasaray tarihinin en kötü lig performanslarından birisine imza atıyor. 18 haftada lider Trabzonspor'un 21 puan gerisine düşen Sarı- Kırmızılılar'da belki de ilk kez çanlar Fatih Terim için çalıyor.
ARTIK SABIR KALMADI!
Artık sabrı kalmayan taraftarlar sosyal medyada çok yoğun bir şekilde "Terim istifa" ifadesini kullanıyor. Galatasaray'ın son 3 sezonuna bakıldığında yaşanan büyük hüsran çok net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Sarı-Kırmızılılar 3 sezonda 40 oyuncu transfer ederken, bonservis ve kira bedeli olarak kasasından 40 milyon Euro çıkardı. Bu süreçte futbol takımının vergiler dahil maaş yükü ise 184,7 milyon Euro oldu. Ancak 225 milyon Euro'yu bulan harcamaya rağmen sahada çok büyük bir hüsran yaşandı. Fatih Terim'in ekibi Süper Lig'de 92 maça çıkarken sadece 47 galibiyet aldı. 22 karşılaşmadan ise yenilgiyle çıktı.
GALİBİYET YÜZDESİ 51!
Son 3 sezonda galibiyet yüzdesi 51'de, puan ortalaması 1,78'de, gol ortalaması ise sadece 1,7'de kaldı. Adana Demirspor maçının ardından isyan bayrağını açan Galatasaraylı taraftarlar her seferinde büyük destek verdiği Fatih Terim'le ilgili sert ifadeler kullanmaya başladı. Yönetimin üst üste kötü skorlardan oldukça rahatsız olduğu, Galatasaray'da yeni bir krizin kapıya dayandığı da belirtiliyor.