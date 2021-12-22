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    • Spor
    • 22.12.2021 16:51
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    • 22.12.2021 16:52
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    Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçının hakemi Halil Umut Meler oldu

    Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021 Süper Kupa maçının 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar’da oynanacağını açıklamıştı. TFF, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının hakemini açıkladı.

    Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

    TFF, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçını Halil Umut Meler'in yöneteceğini açıkladı.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021 Süper Kupa maçının 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacağını açıklamıştı.

    İşte TFF tarafından yapılan açıklama;

    2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak.

    Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

    4. KEZ YURT DIŞINDA

    Daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla oynanan ve 2006 yılından itibaren ismi 'Süper Kupa' olarak değiştirilen turnuva, 4 kez Türkiye dışında oynanacak.

    2006, 2007 ve 2008 yıllarında Almanya'da oynanan Süper Kupa maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde olmuştu;

    2006: Beşiktaş 1-0 Galatasaray (Commerzbank Arena/Frankfurt)
    2007: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş (RheinEnergie Stadyumu/Köln)
    2008: Galatasaray 2-1 Kayserispor (MSV-Arena/Duisburg)

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    Haberler Spor Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
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