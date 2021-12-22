Sivasspor 1 - Çaykur Rizespor 1 MAÇ SONUCU

Bu sonuçla Sivasspor puanını 26'ya, Çaykur Rizespor da 17'ye yükseltti. Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.



RİZESPOR 9 KİŞİ KALDI!



Karşılaşmanın 39. dakikasında sarı kart gören Rizesporlu Alper Potuk, 53. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin 81. dakikasında sarı kart gören Fabricio Baiano da 90+5. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Çaykur Rizespor karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

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