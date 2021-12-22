TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'nin gündemindeki Kenan Koçak'la ilgili flaş açıklama

Yalnız A Milli Takım değil, altyapılarla ilgili diğer milli takımlarla da gerekli çalışmaların içindeyiz. Sadece A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcısı değil, bir çok yerde de sayın Kenan Koçak ile ilgili çalışmalar yapacağız" açıklamasını yaptı.

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