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    • Spor
    • 22.12.2021 16:57
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    • 22.12.2021 19:50
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    Hatayspor 1 - Konyaspor 3 I MAÇ SONUCU

    Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor deplasmanda Hatayspor'u 3-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Konyaspor gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Hatayspor ise Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

    Konyaspor zirve takibini sürdürdü!

    Hatayspor ile Konyaspor, Yeni Hatay Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Konyaspor 3-1 kazandı.

    Hatayspor, 3. dakikada El Kaabi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Konyaspor, 29. dakikada Mpoku'nun golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Konuk ekipte, 31. dakikada Adekugbe ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. ilk yarıyı 1-1 sona erdi.

    10 kişi kalan rakibi karşısında oyun üstünlüğünü ele alan Konyaspor, 54. dakika Mpoku ve 90+2. dakikada Ahmed Hassan'ın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Konyaspor'da Ahmet Çalık, 81. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

    Zirve takibini sürdüren Konyaspor, puanını 36'ya çıkardı ve haftayı lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde tamamladı. Hatayspor ise 29 puanda kaldı. Konyaspor gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Hatayspor ise Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

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    Haberler Spor Hatayspor 1 - Konyaspor 3 I MAÇ SONUCU
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