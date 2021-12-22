10 kişi kalan rakibi karşısında oyun üstünlüğünü ele alan Konyaspor, 54. dakika Mpoku ve 90+2. dakikada Ahmed Hassan'ın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Konyaspor'da Ahmet Çalık, 81. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Zirve takibini sürdüren Konyaspor, puanını 36'ya çıkardı ve haftayı lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde tamamladı. Hatayspor ise 29 puanda kaldı. Konyaspor gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Hatayspor ise Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak.