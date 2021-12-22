Hatayspor ile Konyaspor, Yeni Hatay Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Konyaspor 3-1 kazandı.
Hatayspor, 3. dakikada El Kaabi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Konyaspor, 29. dakikada Mpoku'nun golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Konuk ekipte, 31. dakikada Adekugbe ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. ilk yarıyı 1-1 sona erdi.
10 kişi kalan rakibi karşısında oyun üstünlüğünü ele alan Konyaspor, 54. dakika Mpoku ve 90+2. dakikada Ahmed Hassan'ın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Konyaspor'da Ahmet Çalık, 81. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Zirve takibini sürdüren Konyaspor, puanını 36'ya çıkardı ve haftayı lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde tamamladı. Hatayspor ise 29 puanda kaldı. Konyaspor gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Hatayspor ise Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak.