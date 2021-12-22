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    • Spor
    • 22.12.2021 16:48
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    • 22.12.2021 17:02
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    Borussia Dortmund'dan Haaland hamlesi! Tarihin en pahalısı olacak...

    Dünyanın en iyi forvetleri arasında gösterilen Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland paylaşılamıyor. Alman temsilcisi Haaland'ı elinde tutmak isterken, 21 yaşındaki yıldızı kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu yapmak için flaş bir girişimde bulundu.

    Tarihin en pahalısı olacak! Dortmund’dan sürpriz hamle

    Sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Erling Haaland için Borussia Dortmund'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

    Manchester United, Manchester City, Chelsea, Real Madrid ve Barcelona'nın Transfer gündeminde yer alan 21 yaşındaki golcünün sözleşmesinde '2022 yaz transfer döneminde 75 milyon euro karşılığında serbest kalır' maddesi bulunmasına karşın Dortmund'dan Haaland'a yeni bir teklif yapılacak.

    Alman Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre Dortmund, yıllık maaşı 8 milyon euro olan Haaland'a maaşının 2 katını teklif edecek. Takımda sadece kaptan Marco Reus'un 12 milyon ile çift haneli maaş aldığı ancak Haaland'ı takımda tutmak için Dortmund'un tüm şartları zorladığı belirtildi.

        Haaland ile sözleşme imzalamak için takımın forma sponsorunu da devreye sokan Alman ekibi, Ocak 2022'de başka bir markayla olan sözleşmesi bitecek Norveçli golcüyle sponsor olmasını sağlayıp takımda kalması için önemli bir adım atmayı hedefliyor.

        Bu sezon Dortmund formasını 16 maçta giyen 21 yaşındaki Erling Haaland, 19 gol atıp 5 de asist yaptı.

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        Haberler Spor Borussia Dortmund'dan Haaland hamlesi! Tarihin en pahalısı olacak...
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