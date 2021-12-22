Borussia Dortmund'dan Haaland hamlesi! Tarihin en pahalısı olacak...

Alman Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre Dortmund, yıllık maaşı 8 milyon euro olan Haaland'a maaşının 2 katını teklif edecek. Takımda sadece kaptan Marco Reus'un 12 milyon ile çift haneli maaş aldığı ancak Haaland'ı takımda tutmak için Dortmund'un tüm şartları zorladığı belirtildi.