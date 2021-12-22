Fırtına İzmir'de esti! Trabzonspor Altay deplasmanından 88'de 3 puanı aldı





AVCI: VİSCA'YI TABİİ Kİ İSTERİM

Abdullah Avcı adı Trabzonspor ile anılan esk i futbolcusu Visca'nın transferiyle ilgili konuştu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 galip geldikleri Altay maçının ardından karşılaşmanın ardından konuştu. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Avcı, 90 dakika ile ilgili, "Hep birlikte mücadele ederek geriye düştüğümüz maçı çevirmeyi bildik. Şimdi sıra Başakşehir maçında. Tüm taraftarlarımızı bize bu maçta destek olmaya davet ediyorum" dedi. Avcı, adı Trabzonspor ile anılan Başakşehirli Edin Visca ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Çok sevdiğim bir oyuncu ve o da bana saygı duyuyor. Visca gibi bir oyuncuyu tabi ki isterim. Ama kolay benim karar verebileceğim bir durum değil. Kulübü mukavelesi birçok detay var. Maçı kazanalım ondan sonra bakarız.