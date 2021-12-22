Fırtına İzmir'de esti! Trabzonspor Altay deplasmanından 88'de 3 puanı aldı

Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 yendi. Rakipleri ile puan farkını korumayı bildi. Maça hızlı başlayan Altay'da 3. dakikada Kappel'in sağ çaprazdan kaleye yolladığı topu Uğurcan blokladı. 21'de Pinares'in kafa şutunu yine Uğurcan çıkardı. Uğurcan 26'da ise Murat Akça'nın serbest vuruştan kaleye yolladığı şutu kornere çeldi.
CEBRAYİL'DEN HARİKA GOL
Altay 33. dakikada Cebrayil Karayel'in ceza sahası dışından kaydettiği harika golle 1-0 öne geçti. 44. dakikada Altay ceza sahasında oluşan karambolde Berat'ın şutunu savunma karşıladı. 51. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Bakasetas'ın harika pasında Cornelius şık bir vuruşla topu ağlara yolladı ve eşitliği Trabzonspor adına eşitliği sağladı:1-1.
CORNELİUS 3 PUANI GETİRDİ
54'te Djaniny karşı karşıya pozisyonda topu auta yolladı. 59'da Poko'nun şutunda top üst direkten dışarı çıktı. 80'de Uğurcan karşı karşıya pozisyonda Thiam'a gol izni tanımadı. 88'de Koita'nın göğsü ile indirdiği topta Cornelius bir kez daha sahneye çıktı maçın sonucunu tayin etti: 1-2.