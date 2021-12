Fırtına İzmir'de esti! Trabzonspor Altay deplasmanından 88'de 3 puanı aldı

Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 yendi. Rakipleri ile puan farkını korumayı bildi. Maça hızlı başlayan Altay'da 3. dakikada Kappel'in sağ çaprazdan kaleye yolladığı topu Uğurcan blokladı. 21'de Pinares'in kafa şutunu yine Uğurcan çıkardı. Uğurcan 26'da ise Murat Akça'nın serbest vuruştan kaleye yolladığı şutu kornere çeldi.