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    Fırtına İzmir'de esti! Trabzonspor Altay deplasmanından 88'de 3 puanı aldı

    Bordo-Mavililer, Altay deplasmanında 33’te Cebrayil’in füzesiyle geriye düştü. 51 ve 88’de sahne alan Cornelius, Fırtına’ya 3 puanı getirdi. İzmir’den kayıpsız dönen lider Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor ile farkı maç fazlasıyla 12’ye çıkardı. Zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

    Gol’Nelius’

    Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 yendi. Rakipleri ile puan farkını korumayı bildi. Maça hızlı başlayan Altay'da 3. dakikada Kappel'in sağ çaprazdan kaleye yolladığı topu Uğurcan blokladı. 21'de Pinares'in kafa şutunu yine Uğurcan çıkardı. Uğurcan 26'da ise Murat Akça'nın serbest vuruştan kaleye yolladığı şutu kornere çeldi.



    CEBRAYİL'DEN HARİKA GOL
    Altay 33. dakikada Cebrayil Karayel'in ceza sahası dışından kaydettiği harika golle 1-0 öne geçti. 44. dakikada Altay ceza sahasında oluşan karambolde Berat'ın şutunu savunma karşıladı. 51. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Bakasetas'ın harika pasında Cornelius şık bir vuruşla topu ağlara yolladı ve eşitliği Trabzonspor adına eşitliği sağladı:1-1.



    CORNELİUS 3 PUANI GETİRDİ
    54'te Djaniny karşı karşıya pozisyonda topu auta yolladı. 59'da Poko'nun şutunda top üst direkten dışarı çıktı. 80'de Uğurcan karşı karşıya pozisyonda Thiam'a gol izni tanımadı. 88'de Koita'nın göğsü ile indirdiği topta Cornelius bir kez daha sahneye çıktı maçın sonucunu tayin etti: 1-2.



        ABDULLAH AVCI'DAN MÜTHİŞ DOKUNUŞ
        Altay karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci yarıda oyuna sürdüğü isimler maçın kaderini değiştirdi. Oyuna sonradan giren Bakasetas ilk, Koita ise ikinci golde asisti yaptı. Avcı'nın hamleleri maça damga vurdu.



        CORNELİUS SERİYE BAĞLADI
        Ligde üst üste 3 maçtır rakip fileleri sarsan Trabzonsporlu Cornelius, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.



        KAPTAN GEMİSİNİ YİNE SIRTLADI
        Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, sezon genelinde olduğu gibi Altay maçında da harikalar yarattı. Birbirinden önemli kurtarışlar yapan Uğurcan, kalesine gelen 8 isabetli şutun 7'sinde rakiplerine şans tanımadı. Uğurcan, maç sonu "Altın değerinde bir galibiyetti" dedi.



            AVCI: VİSCA'YI TABİİ Kİ İSTERİM
            Abdullah Avcı adı Trabzonspor ile anılan esk i futbolcusu Visca'nın transferiyle ilgili konuştu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 galip geldikleri Altay maçının ardından karşılaşmanın ardından konuştu. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Avcı, 90 dakika ile ilgili, "Hep birlikte mücadele ederek geriye düştüğümüz maçı çevirmeyi bildik. Şimdi sıra Başakşehir maçında. Tüm taraftarlarımızı bize bu maçta destek olmaya davet ediyorum" dedi. Avcı, adı Trabzonspor ile anılan Başakşehirli Edin Visca ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Çok sevdiğim bir oyuncu ve o da bana saygı duyuyor. Visca gibi bir oyuncuyu tabi ki isterim. Ama kolay benim karar verebileceğim bir durum değil. Kulübü mukavelesi birçok detay var. Maçı kazanalım ondan sonra bakarız.



            VİTOR HUGO DİNLENDİRİLDİ
            Trabzonsporlu Vitor Hugo, kafileyle birlikte İzmir'e geldi. Son yapılan antrenmandan kaynaklı olarak kasık bölgesinde ağrılar hisseden Hugo, dün kadroya alınmadı.



            EDGAR IESAKATLANDI
            Trabzonspor'un başarılı savunma oyuncusu Edgar IE, Altay karşılaşmasının son bölümünde sakatlandı. Bir süre kendisini deneyen deneyimli futbolcu, maça devam edemedi, yerini Hüseyin Türkmen'e bırakmak zorunda kaldı. Edgar IE ayrıca dün Bordo-Mavili forma altında Süper Lig'de 61. maçına çıktı.

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            Haberler Spor Fırtına İzmir'de esti! Trabzonspor Altay deplasmanından 88'de 3 puanı aldı
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