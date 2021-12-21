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    Fenerbahçe taraftarı ve Ali Koç arasında ipler koptu! Sözünü tut istifa et

    Başkan Ali Koç, 25 Haziran'da "Kulübün sahibi ben değilim. Zaten istenmediğimi hissettiğim anda giderim" açıklamasını yapmıştı.Beşiktaş derbisi sonrası sosyal medyada bu sözü gündeme taşıyan Sarı-Lacivertli taraftarlar da Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti...

    Sözünü tut istifa et
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    Beşiktaş derbisinde galibiyet gelmeyince F.Bahçe liderin 14 puan gerisine düştü... Taraftar da adeta çılgına döndü. Derbide tribünler Ali Koç ve yönetimi istifaya davet ederken Sarı-Lacivertli taraftarlar, sosyal medyada da isyanlarını sürdürdüler. Başkan Koç ve yönetiminden istifa etmesini istediler.



    SARF ETTİĞİ SÖZLER ÖNÜNE GETİRİLDİ...
    Taraftarlar Başkan Ali Koç'un 25 Haziran'da Aziz Yıldırım'ın basın toplantısındaki sözlerine verdiği cevabı hatırlattılar. Koç "Beni seyirciyle mi yollayacaksınız. Kulübün sahibi değilim. İstenmediğimi hissettiğim anda giderim" açıklamasını yapmıştı.



    FENER TARAFTARI DESTEĞİNİ TAMAMEN ÇEKTİ
    Sarı-Lacivertli taraftarlar Ali Koç'un "Gurur duyulacak Fenerbahçe" sözlerini hatırlatarak "Zamanı geldi başkan. Artık gidebilirsin", "Başaramadın ve istenmiyorsun. İstifa etmek de onurdur. Gurur duyulacak takım bu mu?" şeklinde mesajlar paylaştılar.



        "PATLAMIŞ MISIR" OLAYI YÖNETİMİ SARSTI
        Bir taraftarın Ali Koç'a elindeki patlamış mısır kovasını fırlatması yönetimde de büyük huzursuzluk yarattı. Bazı yöneticiler bu tepkiler nedeniyle istifa etmeyi düşündüklerini başkan Koç'a ilettiler. Koç'un nasıl bir karar alacağı da merakla bekleniyor.



        TARAFTARI POLİS ZORUYLA ÇIKARTTI
        Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tamamlanmasının ardından bazı taraftarlar protesto amacıyla stadı terketmek istemedi. Tribünlerde yer yer gerginlikler de yaşandı. Polİs ve çevik kuvvet duruma müdahale etti. Sarı-Lacivertili taraftarlar polis zoruyla stattan çıkartılmasının faturasını da sosyal medyada Ali Koç'a kesti.



        İKİ FOTOĞRAF ARASINDAKİ FARK!
        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 3.5 yıl önce arkasına aldığı büyük taraftar desteğini yaptığı hataların ardından tamamen kaybetti.



            Sosyal medyada yer alan iki fotoğraf gelinen son durumu açıkça gözler önüne serdi. Büyük umutlarla başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, sportif başarılar gelmeyince her geçen gün desteğini kaybettiği gibi taraftarların en büyük hedefi haline geldi.

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            Haberler Spor Fenerbahçe taraftarı ve Ali Koç arasında ipler koptu! Sözünü tut istifa et
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