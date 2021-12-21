Fenerbahçe taraftarı ve Ali Koç arasında ipler koptu! Sözünü tut istifa et

Beşiktaş derbisinde galibiyet gelmeyince F.Bahçe liderin 14 puan gerisine düştü... Taraftar da adeta çılgına döndü. Derbide tribünler Ali Koç ve yönetimi istifaya davet ederken Sarı-Lacivertli taraftarlar, sosyal medyada da isyanlarını sürdürdüler. Başkan Koç ve yönetiminden istifa etmesini istediler.
SARF ETTİĞİ SÖZLER ÖNÜNE GETİRİLDİ...
Taraftarlar Başkan Ali Koç'un 25 Haziran'da Aziz Yıldırım'ın basın toplantısındaki sözlerine verdiği cevabı hatırlattılar. Koç "Beni seyirciyle mi yollayacaksınız. Kulübün sahibi değilim. İstenmediğimi hissettiğim anda giderim" açıklamasını yapmıştı.
FENER TARAFTARI DESTEĞİNİ TAMAMEN ÇEKTİ
Sarı-Lacivertli taraftarlar Ali Koç'un "Gurur duyulacak Fenerbahçe" sözlerini hatırlatarak "Zamanı geldi başkan. Artık gidebilirsin", "Başaramadın ve istenmiyorsun. İstifa etmek de onurdur. Gurur duyulacak takım bu mu?" şeklinde mesajlar paylaştılar.