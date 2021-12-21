Fenerbahçe taraftarı ve Ali Koç arasında ipler koptu! Sözünü tut istifa et





"PATLAMIŞ MISIR" OLAYI YÖNETİMİ SARSTI

Bir taraftarın Ali Koç'a elindeki patlamış mısır kovasını fırlatması yönetimde de büyük huzursuzluk yarattı. Bazı yöneticiler bu tepkiler nedeniyle istifa etmeyi düşündüklerini başkan Koç'a ilettiler. Koç'un nasıl bir karar alacağı da merakla bekleniyor.