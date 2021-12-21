CANLI | Antalyaspor - Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle

Süper Lig heyecanı 18. hafta maçlarıyla başladı. Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılıp çıkış yakalamak istiyor.
ANTALYASPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Veysel. Güray, Poli, Doğukan, Fredy, Mukairu, Ghacha
Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Travnik, Doğucan, Eysseric, Hajradinović, Umut, Jørgensen
ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı saat 17:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.