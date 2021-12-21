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    • Spor
    • 21.12.2021 17:27
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    • 21.12.2021 17:27
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    CANLI | Antalyaspor - Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 18. hafta heyecanı başladı. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, evinde küme düşme hattındaki Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Maçta ilk düdün saat 17.00'de çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Antalyaspor - Kasımpaşa

    Süper Lig heyecanı 18. hafta maçlarıyla başladı. Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılıp çıkış yakalamak istiyor.

    ANTALYASPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER
    Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Veysel. Güray, Poli, Doğukan, Fredy, Mukairu, Ghacha
    Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Travnik, Doğucan, Eysseric, Hajradinović, Umut, Jørgensen

    ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Antalyaspor - Kasımpaşa maçı saat 17:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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