Vakıfbank, İtalyan rakibini devirerek 4. kez Dünya şampiyonu oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında VakıfBank, turnuvanın son şampiyonu İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenerek kupanın 4. kez sahibi oldu.

108 dakika süren maçın setleri 15-25, 25-22, 22-25, 25-22, 7-15 bitti... Vakıfbanklı voleybolcular maçtan sonra büyük bir coşku yaşadılar. Turnuvanın üçüncülük maçında ise sevinen Fenerbahçe Opet oldu. Fenerbahçe Opet, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 mağlup etti. 66 dakika süren karşılaşmanın setleri 18-25, 7-25, 26-28 sonuçlandı.