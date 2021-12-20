Galatasaray'da Diagne şoku! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Galatasaray'ın Başakşehir ile cumartesi gecesi NEF Stadyumu'nda oynadığı maçın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Mbaye Diagne'nin durumu çekilen MR sonrasında kesinlik kazandı. Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırıp tespit edildi. Tedavisine başlanan Senegalli'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Önümüzdeki hafta liglerde devre arası başlayacağı için Mbaye Diagne'nin yokluğu en az şekilde hissedilecek.

KEREM'İN TALİPLERİ ÇOĞALIYOR

Galatasaray'da yıldızı parlayan isimlerden olan Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol ve İngiliz kulüpleri kanca attı. Kerem'i yakın takibe alan takımlar arasında Barcelona ve Atletico Madrid de var. Kerem geçtiğimiz günlerde 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

LUKA JOVİC İÇİN MESAİ BAŞLIYOR

İspanyol basını Galatasaray'ın Luka Jovic için kısa süre içinde Real Madrid ile masaya otracağını iddia etti. Satın alma opsiyonlu kiralamanın masada olduğu ifade ediliyor. 23 yaşındaki Sırp golcü Real'e 63 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

AĞAOĞLU A TAKIMINI KURDU

Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul'da yeniden başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu görev dağılımı yaptı. Trabzonspor'un yeni Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Genel Sekreteri ise Ömer Sağıroğlu oldu.

BURSA'YA BANDIRMA DARBESİ

TFF 1. Lig'de Bursaspor evinde Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin galibiyet golünü 71. dakikada Pucko kaydetti. Timsah'in TFF 1. Lig'deki galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı. Bandırmaspor ise üst üste 2. galibiyetine imza attı. Günün ilk maçında ise Gençlerbirliği evinde Menemenspor'u 5-0'lık skorla geçti. Manisa ise deplasmanda Tuzla'yı 1-0 yendi.

NWAKAEME'YE YENİ TEKLİF

Trabzonspor Nwakaeme'ye 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Yeni teklif yıllık 2.5 milyon Euro...

ÇAYKUR RİZE'DEN ALTIN VURUŞ

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rize sahasında Yeni Malatya'yı 1-0 yendi. Rize'ye karşılaşmada 3 puanı getiren tek golü 80. dakikada Deniz Hümmet kaydetti.

KAYSERİ VE G.ANTEP YENİŞEMEDİ

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor sahasında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Gaziantep'te 90+4. dakikada Hamza Mendly kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

DEMİREL'E 'HOŞ GELDİN' HEDİYESİ

Hafta içinde teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getiren Karagümrük, dün Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Karagümrük'e zorlu deplasmanda galibiyeti getiren tek golü Demirel'in Fenerbahçe ve milli takımdan arkadaşı olan Caner Erkin kaydetti. Caner attığı gol sonrası Volkan Demirel'in yanına koşarak sevincini yaşadı.