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    • Spor
    • 19.12.2021 13:43
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    • 19.12.2021 14:17
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    SON DAKİKA! Galatasaray'da Diagne şoku! Kırık tespit edildi

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 17. haftasında evinde Başakşehir ile berabere kalan Galatasaray'da Diagne'den gelen haber moralleri bozdu. Sakatlanarak oyundan çıkan Senegalli golcünün kemik yapısında minimal kırık tespit edildi.

    Galatasaray’da Diagne şoku! Kırık tespit edildi

    Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray-Başakşehir maçında sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi Diagne sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Deneyimli golcünün son durumu belli oldu. A Spor'da yer alan habere göre, Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildi.

    3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
    Sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırıp tespit edilen golcü futbolcu ligin ilk yarısını kapattı. Senegalli futbolcu en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Galatasaray'da Diagne şoku! Kırık tespit edildi
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