SON DAKİKA! Galatasaray'da Diagne şoku! Kırık tespit edildi

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray-Başakşehir maçında sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi Diagne sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Deneyimli golcünün son durumu belli oldu. A Spor'da yer alan habere göre, Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildi.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırıp tespit edilen golcü futbolcu ligin ilk yarısını kapattı. Senegalli futbolcu en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

İŞTE DIAGNE'NİN KAÇIRDIĞI MAÇLAR

Adana Demirspor - Galatasaray

Galatasaray - Antalyaspor