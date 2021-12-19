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    • Spor
    • 19.12.2021 15:56
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    • 19.12.2021 15:56
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    CANLI | Göztepe - Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 17. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe, evinde İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karagümrük, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde ilk kez sahaya çıkıyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 16.00'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Göztepe - Fatih Karagümrük

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor... Ligde topladığı 14 puanla 18. sırada yer alan Göztepe, sahasında 22 puanla 12. sırada bulunan Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Konuk takımda teknik direktör değişikliği yaşandı. İtalyan çalıştırıcı Farioli'nin yerine getirilen Volkan Demirel, takımıyla ilk karşılaşmasına çıkacak. Maçla ilgili yayın bilgileri merak ediliyor...

    GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
    Göztepe:     İrfan Can, Murat, Arslanagic, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Cherif, Jahovic
    Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Adnan, Bertolacci, Karamoh, Ahmed Musa, Salibur

    GÖZTEPE-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Göztepe'nin sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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