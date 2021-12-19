CANLI | Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle

13 puanla 19. sırada yer alan Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 17. haftasında 14 puanla 18. basamakta bulunan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Göztepe galibiyetiyle moral depolayan Karadeniz ekibi, evinde kazanıp nefes almak istiyor. 6 maçtır 3 puana hasret kalan Malatya temsilcisi ise Rize'de kazanıp, kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor. Ev sahibinde kart cezası bulunan Bolasie ve Selim'in yanı sıra sakatlığı süren Mendes maç kadrosunda olmayacak. Konuk takımda ise sakatlığı devam eden Nuri Fatih ile kart cezalısı Haddadi kritik deplasmanda olmayacak isimler.

ÇAYKUR RİZESPOR - ÖK YENİ MALATYASPOR 11'LER:

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan Gönül, Holmen, Emirhan, Cemali, Boldrin, Fabricio, Djokovic, Umar, Boyd, Pohjanpalo

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Semih, Sadık, Wallace, Aabid, Chouiar, Mallan, Ndong, Adem Büyük, Tetteh

ÇAYKUR RİZESPOR - ÖK YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor - ÖK Yeni Malatyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.