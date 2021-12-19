Şaşırtan İrfan Can Kahveci kararı! Taraftarın gözü ondaydı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası Fenerbahçe'nin kendi evinde Beşiktaş'ı ağırladığı önemli bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe'nin maç öncesi ilk 11'i belli olurken İrfan Can Kararı dikkat çekti.
2 MAÇ CEZA ALMIŞTI
Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin Göztepeli Atakan Çankaya ile kavga ettiği görüntüler ortaya çıkmış ve İrfan Can Kahveci 2 maç ceza almıştı.
PEREIRA'DAN İRFAN CAN KAHVECİ KARARI
Cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin derbide ilk 11'e döneceği beklenirken Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'yı kulübede oturttu.
Maç öncesi Beşiktaş'ı yıkma planını Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci üzerine kuracağı düşünülen Pereira'nın bu tercihi taraftarı ve futbolseverleri şaşırttı.