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    • Spor
    • 19.12.2021 18:19
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    • 19.12.2021 18:24
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    Şaşırtan İrfan Can Kahveci kararı! Taraftarın gözü ondaydı

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde şaşırtan İrfan Can Kahveci kararı… Sahasında Beşikaş’ı ağırlayan Fenerbahçe’de gözler cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci’ye çevrilmişti. Yıldız ismin kritik derbide ilk 11'e dönmesi beklenirken Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira flaş bir karara imza attı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Şaşırtan İrfan Can Kahveci kararı!

    Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası Fenerbahçe'nin kendi evinde Beşiktaş'ı ağırladığı önemli bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe'nin maç öncesi ilk 11'i belli olurken İrfan Can Kararı dikkat çekti.

    2 MAÇ CEZA ALMIŞTI
    Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin Göztepeli Atakan Çankaya ile kavga ettiği görüntüler ortaya çıkmış ve İrfan Can Kahveci 2 maç ceza almıştı.

    PEREIRA'DAN İRFAN CAN KAHVECİ KARARI
    Cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin derbide ilk 11'e döneceği beklenirken Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'yı kulübede oturttu.

    Maç öncesi Beşiktaş'ı yıkma planını Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci üzerine kuracağı düşünülen Pereira'nın bu tercihi taraftarı ve futbolseverleri şaşırttı.
        Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
        Haberler Spor Şaşırtan İrfan Can Kahveci kararı! Taraftarın gözü ondaydı
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