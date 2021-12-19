Şaşırtan İrfan Can Kahveci kararı! Taraftarın gözü ondaydı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası Fenerbahçe'nin kendi evinde Beşiktaş'ı ağırladığı önemli bir derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe'nin maç öncesi ilk 11'i belli olurken İrfan Can Kararı dikkat çekti.

2 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin Göztepeli Atakan Çankaya ile kavga ettiği görüntüler ortaya çıkmış ve İrfan Can Kahveci 2 maç ceza almıştı.