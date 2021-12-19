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    Derbi için Pereira'nın planı belli oldu! Oyunu Mesut ve İrfan üzerine kuracak

    Maçın başından itibaren oyunun konrtrolünü eline almayı planlayan Pereira, hücumda topun en kısa yoldan İrfan Can ve Mesut’a aktarılmasını istedi. Hem normal hücum planında hem de geçiş hücumlarında İrfan Can ve Mesut takıma liderlik edecekler.

    Kartal’ı yıkacak ikili Mesut- İrfan

    Zirve yarışına tutunmak isteyen Fenerbahçe, bugünkü Beşiktaş derbisinde tüm planlarını 3 puan üzerine kurdu. Teknik direktör Pereira derbi planını oyuncularına tek tek anlattı ve hafta içinde uygulamasını da taktik idmanlarda gösterdi. Portekizli teknik adam derdibe tüm hücum planlarını Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'nin üzerine kurdu. Pereira hem normal set hücumunda hem de geçiş hücumlarında topun en kısa kısa yoldan bu ikiliye aktarılmasını istedi. Takımını sahaya 3-4-3 dizilişiyle çıkarmayı planlayan Pereira golcü olarak da son idmanda Valencia'yı denedi. Son anda kararından vazgeçmezse Valencia takımın santrforu olarak sahada yer alacak.



    SAVUNAMAYA UYARI...
    Pereira, savunma üçlüsünün Batshuayi ve Larin'e da yakın oynamalarını boş alan bırakmalalarını, rakip forvetlerin savunma arkasına sızmasının kesinlikle önlemlesini de istedi. Özellikle savunmadan çıkarken hatalı geri paslarlarla rakibe eksik yakalanmamaları konusunda oyuncularını uyardı.



    KAPTAN DÜMENE GEÇTİ
    Form tutmayı başaran Mesut Özil, idmanlarda arkadaşlarına sürekli tavsiyelerde bulundu.



        2 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
        Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve Filip Novak derbide sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu kart görmeleri halinde Karagümrük maçında forma giyemeyecek.



        FENER 7 GALİBİYET ÖNDE!
        Fenerbahçe ile Beşiktaş bugüne kadrar 354 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçların 133'ünü Fenerbahçe, 126'sını Beşiktaş kazandı. 94 maç ise berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Fenerbahçe'nin 489-448 üstünlüğü bulunuyor. Bu derbide en çok görülen skor ise 1-0.

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        Haberler Spor Derbi için Pereira'nın planı belli oldu! Oyunu Mesut ve İrfan üzerine kuracak
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