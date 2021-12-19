Derbi için Pereira'nın planı belli oldu! Oyunu Mesut ve İrfan üzerine kuracak

Zirve yarışına tutunmak isteyen Fenerbahçe, bugünkü Beşiktaş derbisinde tüm planlarını 3 puan üzerine kurdu. Teknik direktör Pereira derbi planını oyuncularına tek tek anlattı ve hafta içinde uygulamasını da taktik idmanlarda gösterdi. Portekizli teknik adam derdibe tüm hücum planlarını Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'nin üzerine kurdu. Pereira hem normal set hücumunda hem de geçiş hücumlarında topun en kısa kısa yoldan bu ikiliye aktarılmasını istedi. Takımını sahaya 3-4-3 dizilişiyle çıkarmayı planlayan Pereira golcü olarak da son idmanda Valencia'yı denedi. Son anda kararından vazgeçmezse Valencia takımın santrforu olarak sahada yer alacak.
SAVUNAMAYA UYARI...
Pereira, savunma üçlüsünün Batshuayi ve Larin'e da yakın oynamalarını boş alan bırakmalalarını, rakip forvetlerin savunma arkasına sızmasının kesinlikle önlemlesini de istedi. Özellikle savunmadan çıkarken hatalı geri paslarlarla rakibe eksik yakalanmamaları konusunda oyuncularını uyardı.
KAPTAN DÜMENE GEÇTİ
Form tutmayı başaran Mesut Özil, idmanlarda arkadaşlarına sürekli tavsiyelerde bulundu.