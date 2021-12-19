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    • Spor
    • 19.12.2021 20:50
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    • 19.12.2021 20:57
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    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sakatlık şoku! Necip Uysal oyuna devam edemedi...

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine kaptan çıkan Necip Uysal sakatlanarak oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncu yerini Serdar Saatçı'ya bırakmak zorunda kaldı. İşte tüm detaylar...

    Debide sakatlık şoku!

    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanında boy gösteren Beşiktaş'ta 2 maç aradan sonra formasına kavuşan Necip Uysal, yalnızca 22 dakika sahada kalabildi.



    Giresunspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında Kasımpaşa ve Kayserispor maçlarında cezası nedeniyle forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe derbisinde ise yaşadığı sakatlık sonrasında kenara geldi.



    Maçın ilk bölümünde Mesut Özil ile girdiği bir mücadele sonrasında dizine aldığı darbeden dolayı yerde kalan Necip, oyuna bir süre daha devam etmek istedi.
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        Haberler Spor Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sakatlık şoku! Necip Uysal oyuna devam edemedi...
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