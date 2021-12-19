FB BJK maçı canlı bedava ücretsiz izle! Fenerbahçe Beşiktaş canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte FB BJK maçının 11'leri...

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ile son sürat devam ediyor. Sarı lacivertli takım bu akşam sahasında ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı konul edecek. Kritik karşılaşmada maçın düdüğünü ise tecrübeli hakem Fırat Aydınus çalacak. Futbolseverler Fenerbahçe Beşiktaş canlı şifresiz nasıl izlenir? Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte FB BJK maçı canlı bedava ücretsiz izleme linki ve maçın 11'leri...
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 19 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Heyecanlı maçı beIN SPORTS 1'den canlı izleyebilirsiniz.
MAÇIN 11'LERİ!
FB-BJK maçının 11'leri henüz belli olmadı. Muhtemel 11'leri ise şöyle;
Fenerbahçe: Berke, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Samuel, Novak, Crespo, Sosa, Mesut Özil, İrfan Can, Berisha.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Can, Larin, Batshuayi.
FENERBAHÇE'DE VITOR PEREIRA DERBİYE ÇIKACAK MI? İSTİFA...
Süper Lig'in 16. haftasıda oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşması, 3-2 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna, "İstifa kararı gazetecilerle konuşulacak bir konu değildir" dedi.
İRFAN CAN KAVECİ DÖNÜYOR!
Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maçın devre arasında Atakan Çankaya ile İrfan Can Kahveci'nin tartışması sonucunda 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci, Beşiktaş maçı ile formasına kavuşacak.