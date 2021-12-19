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    • Spor
    • 19.12.2021 18:55
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    • 19.12.2021 18:55
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    FB BJK maçı canlı bedava ücretsiz izle! Fenerbahçe Beşiktaş canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte FB BJK maçının 11'leri...

    Süper Lig'de kritik maça gelindi. Fenerbahçe ve Beşiktaş bu akşam karşı karşıya geliyor. Büyük derbi ile ilgili tüm gün araştırmalar yapıldı. Taraftarlar maçın detaylarını merak ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş canlı şifresiz nasıl izlenir? Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Maçın 11'leri belli oldu mu? sorularının yanıtlarını ve canlı ücretsiz bedava izleme seçeneklerini öğrenmek istiyor. İşte FB BJK maçı canlı bedava ücretsiz izleme yolları ile diğer tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    FB BJK maçı canlı bedava ücretsiz izleme seçeneği!

    Süper Lig'in 17. haftasında heyecan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ile son sürat devam ediyor. Sarı lacivertli takım bu akşam sahasında ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı konul edecek. Kritik karşılaşmada maçın düdüğünü ise tecrübeli hakem Fırat Aydınus çalacak. Futbolseverler Fenerbahçe Beşiktaş canlı şifresiz nasıl izlenir? Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte FB BJK maçı canlı bedava ücretsiz izleme linki ve maçın 11'leri...

    FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 19 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Heyecanlı maçı beIN SPORTS 1'den canlı izleyebilirsiniz.

    MAÇIN 11'LERİ!

    FB-BJK maçının 11'leri henüz belli olmadı. Muhtemel 11'leri ise şöyle;

    Fenerbahçe: Berke, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Samuel, Novak, Crespo, Sosa, Mesut Özil, İrfan Can, Berisha.

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Can, Larin, Batshuayi.

    FENERBAHÇE'DE VITOR PEREIRA DERBİYE ÇIKACAK MI? İSTİFA...

    Süper Lig'in 16. haftasıda oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşması, 3-2 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna, "İstifa kararı gazetecilerle konuşulacak bir konu değildir" dedi.

    İRFAN CAN KAVECİ DÖNÜYOR!

    Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maçın devre arasında Atakan Çankaya ile İrfan Can Kahveci'nin tartışması sonucunda 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci, Beşiktaş maçı ile formasına kavuşacak.

        ÖNDER KARAVELİ İLE DEVAM KARARI ALINDI!

        Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör ile anlaşma sağlanana dek Beşiktaş'ın teknik direktör koltuğunda Önder Karaveli'nin yer almasına karar verildi. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe derbisinde takımın başında sahaya çıkabilir.

        DERBİ BİLETLERİ NE KADAR?

        Migros-Spor Toto Tribünü: 110 lira

        Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 155 lira

        Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 175 lira

        Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 200 lira

        Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 215

        Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 240 lira

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 275 lira

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 335 lira

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 385 lira

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 470 lira

        Maraton Alt E Blok: 570 lira

        Fenerium Alt Avis E Blok: 630 lira
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        Haberler Spor FB BJK maçı canlı bedava ücretsiz izle! Fenerbahçe Beşiktaş canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte FB BJK maçının 11'leri...
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