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    • Spor
    • 19.12.2021 16:00
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    • 19.12.2021 16:00
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    CANLI | Kayserispor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle

    Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Kayserispor-Gaziantep FK maçının CANLI anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

    CANLI | Kayserispor - Gaziantep FK

    Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Kayserispor-Gaziantep FK maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    KAYSERİSPOR - GAZAİNTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Kayserispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ettiği maç beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

    KAYSERİSPOR - GAZAİNTEP FK MAÇI 11'LERİ
    Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Kemen, İbrahim, Campanharo, Emrah, Thiam, İlhan
    Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Tosca, Halil, Doğan, Messaoudi, Furkan, Kenan, Figueiredo

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    Haberler Spor CANLI | Kayserispor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle
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