CANLI | Kayserispor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Kayserispor-Gaziantep FK maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAYSERİSPOR - GAZAİNTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ettiği maç beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.





KAYSERİSPOR - GAZAİNTEP FK MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Kemen, İbrahim, Campanharo, Emrah, Thiam, İlhan

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Tosca, Halil, Doğan, Messaoudi, Furkan, Kenan, Figueiredo