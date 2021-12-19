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    Derbide gözler Batsman'de! Kadıköy'de Beşiktaş'ın en büyük kozu olacak

    2 gol ve 1 asistle Kayserispor maçını kazandıran Belçikalı yıldız Batshuayi, Kadıköy’de Beşiktaş’ın en büyük kozu olacak. Oğuzhan da derbiye 11’de başlayacak.

    Kartal’da gözler Batshuayi’de

    Beşiktaş derbi hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayarak kampa girdi. Geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor maçında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Michy Batshuayi bu akşam takımın en büyüz kozu olacak. Belçikalı yıldız idmanlardaki hırsıyla dikkatleri üzerine çekti. Teknik sorumlu Önder Karaveli'nin savunmada yine genç Serdar'ı oynatacağı, orta alanda ise Josef, Pjanic ve Oğuzhan'ı görevlendireceği öğrenildi. Kayseri maçının bir başka yıldızı Güven ise hamle oyuncusu olarak derbinin ilerleyen bölümlerinde şans bulacak.



    DURAN TOPLARLA VURACAKLAR!
    Kadıköy deplasmanında mutlak galibiyet hedefleyen Beşiktaş ezeli rakibini duran toplarla vurmanın planını yapıyor. Fenerbahçe'nin bu sezon duran top savunmasında yaşadığı büyük sıkıntılı avantaja çevirmek isteyen Siyah-Beyazlılar'ın hafta boyu idmanlarda serbest vuruş ve korner çalışması yaptığı öğrenildi.

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