Derbide gözler Batsman'de! Kadıköy'de Beşiktaş'ın en büyük kozu olacak

Beşiktaş derbi hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayarak kampa girdi. Geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor maçında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Michy Batshuayi bu akşam takımın en büyüz kozu olacak. Belçikalı yıldız idmanlardaki hırsıyla dikkatleri üzerine çekti. Teknik sorumlu Önder Karaveli'nin savunmada yine genç Serdar'ı oynatacağı, orta alanda ise Josef, Pjanic ve Oğuzhan'ı görevlendireceği öğrenildi. Kayseri maçının bir başka yıldızı Güven ise hamle oyuncusu olarak derbinin ilerleyen bölümlerinde şans bulacak.