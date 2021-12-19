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    • Spor
    • 19.12.2021 16:56
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    • 19.12.2021 17:02
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    Beşiktaş'ın gündemindeki Bruno Pinheiro'yla ilgili kulübü Estoril'den flaş transfer açıklaması

    Sergen Yalçın'la yollarını ayırdıktan sonra Beşiktaş'ın gündemine gelen Portekizli teknik adam Bruno Pinheiro ile ilgili kulübünden bir açıklama geldi. Estoril'den yapılan açıklamada, "Bruno Pinheiro, 2023 yılına kadar Estoril Praia ile sözleşmesi olan harika bir koç" ifadeleri kullanıldı.

    Beşiktaş’ın gündemindeki ismin kulübünden açıklama

    Süper Lig'de Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro'yu gündemine almıştı ancak görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı. Estoril kulübü de internet sitesinden Beşiktaş ile anlaşmaya varamayan Bruno Pinheiro'yla ilgili bir açıklama yayınladı.

    İşte yapılan açıklama:
    Geçen hafta boyunca, başka bir kulübün Estoril Praia teknik direktörü Bruno Pinheiro'nun hizmetlerine ilgi duyduğu iddiasıyla ilgili olarak yayınlanan birkaç haber gördük.

    Normalde Estoril Praia'daki profesyonellerin iyi çalışmalarının diğer kulüplerin ilgisini çektiğine inanıyoruz.

    Bruno Pinheiro, 2023 yılına kadar Estoril Praia ile sözleşmesi olan harika bir koç. Taraftarlarımız ve bölgemiz için harika bir sezon geçirmeye %100 odaklanmış ve motive olmuş durumdayız.

    Sıradaki oyunu hazırlamanın zamanı geldi.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ın gündemindeki Bruno Pinheiro'yla ilgili kulübü Estoril'den flaş transfer açıklaması
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