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    • Spor
    • 19.12.2021 10:33
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    • 19.12.2021 10:46
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    Hakan Ceylan kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hakan Ceylan nereli? Yönettiği maçlar...

    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde maçın VAR hakemi belli oldu. Heyecanla beklenen derbinin VAR hakemi, Hakan Ceylan oldu. Bu gelişmelerin üzerine Hakan Ceylan'ın hayatı hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, Hakan Ceylan kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hakan Ceylan nereli? İşte kariyeri hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Hakan Ceylan kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hakan Ceylan nereli? Yönettiği maçlar...

    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadele öncesi maçın VAR hakemi açıklandı. Hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı zorlu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi, Hakan Ceylan oldu. Peki, Hakan Ceylan kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hakan Ceylan nereli? Yönettiği maçlar...

    SON DAKİKA: FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi maçın VAR hakemi açıklandı.

    Deneyimli hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı zorlu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi, Hakan Ceylan oldu.

    HAKAN CEYLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Hakan Ceylan 7 Mart 1979 (42 yıl yaşında) İzmir doğumludur.

    Kariyerinde 225 maçta düdük çalan Ceylan'ın, 4,39 sarı kart, 0,24 kırmızı kart ortalaması bulunuyor.

    Ceylan bu sezon 1. Lig'de 11 maçta, 2. Lig'de 1 maçta ve 2 Türkiye Kupası maçında düdük çaldı.

        YÖNETTİĞİ MAÇLAR

        2020/2021

        Türkiye Kupa

        Türkiye Spor Toto 1. Lig

        Türkiye 2.Lig

        2019/2020

        Türkiye Kupa

        Türkiye TFF 1. Lig

        2018/2019

        Türkiye Kupa

        Türkiye Spor Toto 1. Lig

        Türkiye 2.Lig

        2017/2018

        Türkiye Kupa

        Türkiye TFF 1.Lig

        Türkiye 3.Lig

        Türkiye 3.Lig

        2016/2017

        Türkiye TFF 1.Lig

        Türkiye Kupa

        Türkiye Spor Toto 2.Lig

        2015/2016

        Türkiye Spor Toto Süper Lig

        Türkiye PTT 1. Lig

        Türkiye Kupa11

        Türkiye 2.Lig

        2014/2015

        Türkiye Spor Toto Süper Ligi

        Türkiye PTT 1. Lig

        Ziraat Türkiye Kupası

        2013/2014

        Türkiye Spor Toto Süper Ligi

        Ziraat Türkiye Kupası

        Türkiye PTT 1. Lig

        2012/2013

        Türkiye Spor Toto Süper Ligi

        Türkiye PTT 1. Lig

        Ziraat Türkiye Kupası

        Türkiye Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup1

        Türkiye Spor Toto 2.Lig Play Off

        2011/2012

        Türkiye Bank Asya 1.Lig

        Türkiye Spor Toto Kupası

        Türkiye Spor Toto 3.Lig 2.Grup

        Türkiye Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup

        Ziraat Türkiye Kupası

        2010/2011

        Türkiye Spor Toto Süper Ligi1 1 3

        Türkiye Bank Asya 1.Lig96 3474

        Türkiye Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup11 112

        Türkiye Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup1 13

        Türkiye Spor Toto 2.Lig Play Off1 1 8

        Ziraat Türkiye Kupası321 5

        2009/2010

        Türkiye Bank Asya 1.Lig

        Türkiye 3.Lig Play Off

        Ziraat Türkiye Kupası

        2008/2009

        Türkiye Bank Asya 1.Lig

        Türkiye TFF 2.Ligi Yükselme Grubu11

        Türkiye TFF 3.Lig

        2007/2008

        Türkiye Bank Asya 1.Lig

        Türkiye TFF 2.Ligi Yükselme Grubu

        Türkiye 2.Lig B Ktg.4.Klasman Grubu

        Türkiye TFF 2.Ligi 5.Grup

        Türkiye TFF 2.Ligi 1.Grup

        2006/2007

        Türkiye Türk Telekom Lig

        2005/2006

        Türkiye TFF 2.Ligi Yükselme Grubu

        Türkiye 2.Lig B Ktg.3.Klasman Grubu

        Türkiye 2.Lig B Ktg.1.Klasman Grubu

        Türkiye 2.Lig B Ktg. 1.Grup

        Türkiye 2.Lig B Ktg. 4.Grup

        Türkiye 2.Lig B Ktg. 3.Grup

        2004/2005

        Türkiye 3.Lig 4.Gr.

        2002/2003

        Türkiye 3.Lig 2.Gr.1

        1998/1999

        Türkiye 3.Lig

        FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 19 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
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