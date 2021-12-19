Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadele öncesi maçın VAR hakemi açıklandı. Hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı zorlu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi, Hakan Ceylan oldu. Peki, Hakan Ceylan kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hakan Ceylan nereli? Yönettiği maçlar...
SON DAKİKA: FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi maçın VAR hakemi açıklandı.
Deneyimli hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı zorlu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi, Hakan Ceylan oldu.
HAKAN CEYLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Hakan Ceylan 7 Mart 1979 (42 yıl yaşında) İzmir doğumludur.
Kariyerinde 225 maçta düdük çalan Ceylan'ın, 4,39 sarı kart, 0,24 kırmızı kart ortalaması bulunuyor.
Ceylan bu sezon 1. Lig'de 11 maçta, 2. Lig'de 1 maçta ve 2 Türkiye Kupası maçında düdük çaldı.