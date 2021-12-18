Galatasaray - Başakşehir | CANLI ANLATIM İZLE

Galatasaray'ın 43 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.

GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 13 kez konuk etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

Sahasındaki müsabakalarda 27 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.