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    • Spor
    • 18.12.2021 17:36
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    • 18.12.2021 17:42
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    Galatasaray - Başakşehir | CANLI ANLATIM İZLE

    Son dakika spor haberleri... Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Galatasaray - Başakşehir | CANLI

    Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

    Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

    GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR | CANLI
    Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    MUHTEMEL 11'LER
    GALATASARAY: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Diagne

    BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Deniz, Berkay, Chadli, Okaka

    27. RANDEVU
    Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek.

    Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 26 maçtan 13'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

        Galatasaray'ın 43 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.

        GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR
        Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 13 kez konuk etti.

        Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

        Sahasındaki müsabakalarda 27 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.
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