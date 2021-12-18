Galatasaray - Başakşehir | CANLI ANLATIM İZLE

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR | CANLI
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27. RANDEVU
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek.
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 26 maçtan 13'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.