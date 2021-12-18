Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ev sahibi Konyaspor uzatmalarda Endri Çekici'nin kaydettiği golle 1-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14'üncü dakikada Konyaspor rakip yarı sahasın ortalarından serbest vuruş kazandı. Guilherme'nin ortasında ceza sahası içinde Abdülkerim'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
22'nci dakikada Doğukan Sinik'in ara pasıyla savunm arkasına sarkan Bünyamin Balcı'nın şutunda top kaleci Sehic'ten sekip kaleye doğru yöneldi. Skubic, çizgi üstünde yaptığı müdahale ile topu kornere gönderdi.
36'ncı dakikada Bytyqi'nin ceza alanı sol çaprazından ortasında Serdar Gürler kafayı vurdu. Kaleci Boffin topa sahip oldu.
İKİNCİ YARI
58'inci dakikada Bytyqi'nin ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Mpoku'nun sert şutunda top savunmadan döndü. Dönen topa gelişine vuran Cikalleshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
85'inci dakikada gelişen Konyaspor atağonda Michalak savunma arkasına sarktı. Bu oyuncun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top Boffin'den sekti. Ceza alanı içine seken topa Ahmed Hassan ayak koydu ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.