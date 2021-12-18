39 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, Süper Lig 'in 17. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor.
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
TRABZONSPOR - HATAYSPOR İLK 11'LER:
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Cornelius
HATAYSPOR: Munir, Burak, Fatih, Burak Öksüz, Simon, Samuel, Ruben, Isaac, Saba, Dylan, Diouf
TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
TRABZONSPOR PUAN FARKINI 13'E ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR
Spor Toto Süper Lig'de lider olan Trabzonspor'un en yakın rakibi Konyaspor ile 9, yarınki rakibi Hatayspor ile arasında 10 puan fark bulunuyor. Rakibi karşısında taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele edecek olan Karadeniz ekibi, puan farkını ise 13'e çıkartmayı hedefliyor.
ÜÇÜNCÜ RANDEVU
Trabzonspor, rakibiyle Spor Toto Süper Lig'de 3. kez karşılaşacak. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda 3. kez karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon Hatay'da oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazanırken, Trabzon'da oynanan maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
BORDO-MAVİLİ TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyetin izlerini silmeye çalışan Karadeniz ekibinde, bordo-mavili taraftarlar Hatayspor maçına yoğun ilgi gösteriyor. Stadyumun yüzde 82'lik bölümünün biletleri tükenirken, maç gününe kadar 35 bin üzerinde biletin satılması bekleniyor.
ÖMÜR GÖREVE HAZIR
Geçen hafta Antalyaspor maçında dinlendirilen ve takıma yeni katılan Abdülkadir Ömür, hocasından görev bekliyor. 22 yaşındaki genç yetenek bu sezon 14 maçta 3 gol ve bir asistlik bir performans sergilemişti.