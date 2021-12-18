ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor, rakibiyle Spor Toto Süper Lig'de 3. kez karşılaşacak. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda 3. kez karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon Hatay'da oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazanırken, Trabzon'da oynanan maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

BORDO-MAVİLİ TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyetin izlerini silmeye çalışan Karadeniz ekibinde, bordo-mavili taraftarlar Hatayspor maçına yoğun ilgi gösteriyor. Stadyumun yüzde 82'lik bölümünün biletleri tükenirken, maç gününe kadar 35 bin üzerinde biletin satılması bekleniyor.

ÖMÜR GÖREVE HAZIR

Geçen hafta Antalyaspor maçında dinlendirilen ve takıma yeni katılan Abdülkadir Ömür, hocasından görev bekliyor. 22 yaşındaki genç yetenek bu sezon 14 maçta 3 gol ve bir asistlik bir performans sergilemişti.